В Польше начинаются съемки российского фильма о советских танкистах

ВАРШАВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Российские кинематографисты прибыли в Польшу для съемок полнометражного художественного фильма с рабочим названием "На Париж". До 5 августа съемочная группа с участием таких известных актеров как Дмитрий Певцов и Евгений Стычкин будет работать в окрестностях Гданьска.

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Как сообщают авторы, фильм расскажет удивительную историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Друзья, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь - на любовь, захватывающие приключения и поездку в город мечты Париж.

"Наш фильм основан на абсолютно реальных событиях, рассказанных Героем Советского Союза Александром Милюковым", - отметил режиссер Сергей Саркисов, снимающий свою первую полнометражную работу. "Прежде всего, эта картина не о войне, а о людях, о чувствах, о том, как в человеке, прошедшем все ужасы войны, вновь пробуждается любовь к жизни. Уверен, что фильм получится очень динамичным. Стоит отметить, что в съемках задействован прекрасный актерский состав, который включает в себя как молодых и перспективных актеров, так и сложившихся, всенародно любимых звезд отечественного кинематографа", - указал он.

Главные роли в фильме исполнят такие звезды российского кино, как Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Максим Важов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Торнике Квитатиани, Алина Ланина и многие другие. В разработке сценария приняли участие Станислав Говорухин, Сергей Ашкенази и Сергей Саркисов.

В Польше будут сниматься частично финальные сцены фильма. Окрестности Гданьска выступят в роли экстерьеров предместий Парижа 1945 года. Сама Польша в сюжете фильма не упоминается.

Выход картины в прокат планируется приурочить к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Помимо Польши, съемки проходят в Москве, Московской и Калининградской областях, а также в Грузии.