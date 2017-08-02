Основной проект Московской биеннале современного искусства пройдет в Новой Третьяковке

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Основной проект 7-й Московской международной биеннале современного искусства "Заоблачные леса" пройдет в Новой Третьяковке с 19 сентября по 18 января, сообщили ТАСС организаторы.

"Это новая площадка для биеннале, конечно, новый уровень ответственности, но и новые возможности. Наша главная цель - показать, что на самом деле современное искусство просто и доступно каждому. И тот факт, что в этом году в Московской биеннале приняли участие большинство московских музеев, галерей, выставочных пространств, показывает, что современное искусство - важная часть культурной жизни", - сказала президент Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Новая площадка

Президент также отметила, что "перезагрузка" проекта придала новый импульс его развитию.

"В первую очередь тем, что именно профессиональное сообщество теперь определяет судьбу Московской биеннале - созданный экспертный совет принимает все творческие решения и тесно взаимодействует с выбранным им же куратором", - подчеркнула Музыкантская.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова добавила, что Московская Биеннале современного искусства - событие чрезвычайной важности для Москвы.

"Мы всегда участвовали в этом масштабном проекте, каждый раз предлагая зрителям и гостям Московской биеннале ту или иную экспозицию, связанную с современным или актуальным искусством", - сказала она.

Площадки и программа

В 7-й Московской международной биеннале современного искусства примут участие 52 художника из 25 стран. Среди участников Основного проекта - Мэтью Барни, Олафур Элиассон, а также исландская певица и художница Бьорк. В параллельную программу вошли 69 выставок 49 площадок. В их числе: Московский музей современного искусства (ММoМА), Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ), ЦСИ "Винзавод", ВДНХ, творческое объединение "ХОLST", Дарвиновский музей, галерея Гари Татинцяна, Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".

В этом году Московская биеннале впервые растянется на четыре месяца. В программу войдут встречи с художниками, лекции, дискуссии. Также организаторы подготовили и детскую программу.

Выставки 7-й Московской биеннале будут представлены в бесплатном мобильном приложении. Для удобства посетителей в нем будут представлена карта выставок в городе, рассказ о каждой из них и подробные экскурсии по Основному проекту в Новой Третьяковке.

Куратор биеннале

Куратором биеннале выступит арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава. По ее словам, тема основного проекта "Заоблачные леса" показывает новое креативное племя - художников, которые перестают жить в "лесах" и вслед за развитием технологий перемещаются в "облака".

"Внимание куратора при отборе художников было направлено на тех, кто приносил свежий взгляд на новые технологии, придавал новую жизнь старым художественным языкам, не забывал о культурных корнях и рассматривал мир, как единую экосистему для того, чтобы осмыслить искусство - его историю, жанры и медиа", - отметили в пресс-службе биеннале.