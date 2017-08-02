Сергей Бодров - младший назван символом XXV кинофестиваля "Окно в Европу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Актер Сергей Бодров - младший станет символом юбилейного кинофестиваля "Окно в Европу", который пройдет в Выборге с 6 по 12 августа, сообщила в среду программный директор мероприятия Алиса Струкова.

"Когда мы думали о том, какое лицо должно стать символом фестиваля, то сразу подумали о кинематографе Балабанова, и, конечно, символом кинематографа Балабанова является его главный герой - Данила Багров (герой, сыгранный Бодровым-младшим - прим. ТАСС)", - сказала Струкова в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

По словам генерального продюсера фестиваля Геворга Нерсисяна, "за эти 25 лет Бодров-младший был и остается единственной серьезной звездой нашего кино". "И мы не могли этого не учесть, поэтому Бодров стал лицом фестиваля", - добавил он.

В программе мероприятия будет представлено около 130 документальных, анимационных и игровых фильмов. На отборочную комиссию по документальному кино в этом году пришло рекордное количество заявок - более 300.

Среди работ на суд жюри представят картины петербургской студии документальных фильмов "Лендок", одна из которых снята в украинском Донецке и посвящена ужасам войны ("Жизнь вечная"). Другая картина рассказывает об истории двух родных сестер - бабушек Нины и Шуры, - которые не виделись почти 20 лет ("Мост"). Также покажут фильм "Ничей" режиссера Евгения Татарова, рассказывающий об одиночестве, взрослении, предательстве родных людей. По словам Нерсисяна, 90% фильмов будут премьерными.

"Окно в Европу" - фестиваль российского кино. Он существует с 1993 года и проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ, в разное время его лауреатами становились Карен Шахназаров, Рената Литвинова, Борис Хлебников, Олег Янковский и многие другие. Сергей Бодров - младший - российский актер, прежде всего, известный по фильмам "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Он погиб на съемках в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в 2002 году.