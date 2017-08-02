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Фестиваль Sochi Jazz Festival может пройти в горах под Сочи

Культура
2 августа, 19:17 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, августа. /ТАСС

Игорь Бутман отметил, что в горном кластере Сочи "сейчас идет большая жизнь", в горах построен современный концертный зал

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СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Музыкант Игорь Бутман не исключил, что проводимый им в Сочи фестиваль джаза в будущем может пройти в горах. Сменивший свое название с "Акваджаз" на Sochi Jazz Festival, уже восьмой по счету джазовый форум откроется 3 августа и будет проходить сразу на трех площадках: на открытой сцене у Южного мола в порту Сочи, в Зимнем театре и концертном зале "Фестивальный".

"Как только мы сможем найти партнеров и поддержку, проведем фестиваль и в горах. Мы не хотим делать плохо, а так, чтобы это было интересно, чтобы была хорошая аппаратура, чтобы артисты жили в хороших условиях", - сказал в среду журналистам президент и продюсер фестиваля Игорь Бутман.

Музыкант отметил, что в горном кластере Сочи "сейчас идет большая жизнь", в горах построен современный концертный зал. "Мы только за проведение фестиваля в горах", - сказал он.

Программа Sochi Jazz Festival

Несмотря на смену названия, фестиваль не изменил своей главной традиции - в день открытия его участники и любители джаза одной колонной пройдут по приморской набережной курорта.

4 августа состоится концерт обладательницы Grammy Патти Остин, а также звезды фанка Ник Уэст и главного соул-певца Великобритании Тони Момрелля. К ним на сцене присоединятся группа ударника Трилока Гурту, американско-европейский проект The Organic Trio и рок-группа Игоря Бутмана. Совместно со своим секстетом маэстро исполнит программу мировых рок-хитов групп The Doors, Deep Purple, Карлоса Сантаны и многих других.

Также в рамках фестиваля джазовая музыка впервые прозвучит на мини-органе в исполнении интернационального трио, в состав которого вошли американский гитарист Брайан Сигер, французский органист Жан-Ив Юн и люксембургский ударник Пол Уилтген.

Sochi Jazz Festival завершится 6 августа гала-концертом, посвященным 100-летию Эллы Фитцджеральд.

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