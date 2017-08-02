Татарские предприниматели снимут фильм о крымской разведчице-Герое России

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Фильм о Герое России, крымской разведчице Алиме Абденановой планируют создать татарские предприниматели. Об этом сообщил член президиума исполкома Всемирного конгресса татар, президент нефтяной компании ООО "Евросибойл" Нурулла Саттаров.

"Мы, бизнес, со своей стороны сейчас делаем сценарий, он стоит денег - мы это берем на себя. Но нужны будут еще деньги на создание фильма, мы должны показать, как во время ВОВ сражался татарский народ. Хотелось бы, чтобы мы все вместе, все татары поучаствовали в создании этого фильма", - сказал он.

На VI съезде Всемирного конгресса татар (проходит со 2 по 6 августа 2017 года в городе Казани) был представлен трейлер этого фильма. Алиме Абденанова - крымская татарка, участница Великой Отечественной войны, Кавалер ордена Красного Знамени, Герой Российской Федерации (присвоено посмертно в 2014 году - прим. ТАСС).

Во время Великой Отечественной войны, осенью 1943 года, Абденанова в Крыму в составе разведгруппы добывала сведения о немецких и румынских войсках, которые дислоцировались на Керченском полуострове. Группу раскрыли в феврале 1944 года, все ее члены были арестованы. После пыток и длительных допросов ее в возрасте 20 лет расстреляли в Симферополе в 1944 году.

Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар" объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений. Впервые съезд был созван указом президента Татарстана в июне 1992 года и собирался впоследствии каждые пять лет.