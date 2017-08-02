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На сцене РАМТ показали итальянскую версию балета "Лебединое озеро"

Культура
2 августа, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Итальянский хореограф Луиджи Мартелетта сделал хореографию спектакля легче и внес изменения в либретто, чтобы придать знаменитому сюжету более глубокое и современное звучание

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Итальянская балетная труппа Compagnia Nazionale в среду впервые представила неоклассическое видение балета "Лебединое озеро" в рамках "Летних балетных сезонов" на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Руководитель балетной труппы - ведущий солист Римской Оперы и директор Римской академии танца Луиджи Мартелетта.

"Идея поставить "Лебединое озеро" преследовала Луиджи Мартелетта в течение многих лет. Итальянский хореограф сделал хореографию спектакля легче, исключив некоторые "тяжелые" фрагменты классического исполнения, и внес изменения в либретто, чтобы придать знаменитому сюжету более глубокое и современное звучание", - добавили в РАМТ.

Еще один балет труппы - "От танго до болеро" - зрители смогут увидеть 3 августа. Как отметили в театре, это "неоклассическая хореография, сочетающая в себе музыку аргентинского танго, итальянских серенад и испанского болеро".

Труппа Compagnia Nationale основана в 2006 году. В ее состав входят выпускники итальянских балетных школ, артисты театров Италии - Римского оперного театра, Национальной итальянской академии танца, Тосканского балета, оперного театра Сан-Карло, Неаполь.

В этом году ежегодный фестиваль "Летние балетные сезоны" проходит с 1 июля по 29 августа.

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