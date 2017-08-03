Народный художник РФ Виталий Волович приступил к новой серии работ о "Корабле дураков"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Художник Виталий Волович создаст новую серию работ о "Корабле дураков", которую планирует представить в августе 2018 года на выставке в честь 90-летнего юбилея, сообщил ТАСС сам художник. В четверг уральский график отмечает свое 89-летие.

Работы будут основаны на сюжетах из книги Воловича "Корабль дураков" 2016 года, которую эксперты назвали новым жанром в литературе. В издательском проекте художник отразил свои представления о судьбе мира: он представил графические иллюстрации, над которыми трудился почти всю жизнь, соединив их с текстами разных авторов от Ветхого Завета до современности.

"Ровно через год мне будет 90 лет, надо делать выставку, есть договоренность с картинной галерей. Конечно, я могу сделать выставку из работ, которые уже есть. Но именно в 90 лет мне хочется сделать новые работы, сюжеты определены в моей книге "Корабль дураков", - сказал Волович.

Он отметил, что будет использовать "самую разнообразную технику". "В книге огромное количество сюжетов, которые едва намечены, существуют в виде наброска, небольшого рисунка. Я сейчас делаю большие листы <...> Глупость заключается не в бытовых пороках, а в некой вселенской глупости, огромной глупости, которая продолжается много веков и, по-видимому, никаким образом и никогда не изменится, потому что люди никак не могут договориться между собой, - вот такая идея", - рассказал художник.

По его словам, для проведения таких больших персональных выставок в Екатеринбурге нет подходящего экспозиционного пространства. "Сейчас такого пространства нет, и если бы была экспозиционная площадь значительная, то это бы не вызывало таких болезненных ощущений по поводу открытия филиала Эрмитажа в Екатеринбурге <...> Я к этому (открытию филиала - прим. ТАСС) очень хорошо отношусь. Другое дело, к сожалению, это происходит за счет тех выставочных пространств, которые отнимаются у местных художников", - добавил Волович.

Виталий Волович

Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Обладатель Золотой медали Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея". Почетный гражданин Екатеринбурга и Ирбита. Мировую известность художнику в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Тристану и Изольде".

Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Также его картины представлены в Пражской Национальной галерее, Моравской галерее в Брно, Музее И. В. Гете в Веймаре, в Доме-музее В. Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки.

В 2008 году в Екатеринбурге была установлена скульптурная композиция "Горожане. Разговор", изображающая трех уральских художников - Виталия Воловича, Мишу Брусиловского и Германа Метелева.

В 2016 году указом президента РФ Владимира Путина уральскому графику было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации".