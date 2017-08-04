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В Севастополе на фестивале в честь Дня шампанского выступит группа Scooter

Культура
4 августа, 0:19 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 4, августа. /ТАСС

Как сообщают организаторы, целью фестиваля является популяризация Крыма как модного туристического направления, центра культурной, гастрономической и светской жизни

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Фестиваль #ZBFest, приуроченный к Всемирному дню шампанского, стартует в пятницу в Севастополе. Как сообщают организаторы, в первый день фестиваля на виноградниках крупнейшего производителя игристых вин региона агрофирмы "Золотая Балка" выступят немецкая группа Scooter, Гарик Сукачев с "Бригадой С" и Сергей Галанин с группой "СерьГа", а 5 августа - Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград", Дима Билан, Градусы и L’ONE.

"Прошлым летом однодневный фестиваль собрал 15 тыс. человек из разных уголков России и даже из-за рубежа. В этом году #ZBFest будет длиться два дня, здесь будет в два раза больше музыки, света, веселья, еды и драйва. По предварительным прогнозам, на виноградниках под открытым небом ожидается около 40 тыс. человек", - говорится в сообщении организаторов фестиваля.

Для гостей фестиваля откроются фуд-зона с гастрономической деревней, зона здорового образа жизни, где пройдут соревнования велотриалистов, показательные выступления по силовому экстриму, танцевальные соревнования, караоке-баттлы, различные мастер-классы.

Как сообщают организаторы, целью фестиваля, который в этом году проводится во второй раз, является популяризация Крыма как модного туристического направления, центра культурной, гастрономической и светской жизни.

#ZBFest приурочен ко Всемирному дню шампанского, который празднуется 4 августа. Считается, что именно в этот день в 1668 году монах-бенедиктинец Пьер Периньон из провинции Шампань произвел на свет новое игристое вино, ставшее прототипом шампанского.

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