Сталлоне сообщил, что в фильме "Крид 2" Рокки снова встретится с Иваном Драго

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Боксер Рокки Бальбоа в исполнении Сильвестра Сталлоне вновь встретится с Иваном Драго в продолжении фильма "Крид: Наследие Рокки" (Creed, 2015). Роль этого советского боксера в ленте "Рокки 4" (Rocky 4,1985) сыграл американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен. Об этом сам Сталлоне сообщил в четверг интернет-ресурсу TMZ.

"Мне нужно отделать Драго еще раз", - сказал Слай. Он подтвердил, что Иван Драго появится в "Криде 2", выход которого на экраны запланирован на 2018 год. В "Рокки 4" советский боксер на ринге убивает американского противника Аполло Крида. По сюжету его сын Адонис Крид, которого тренирует Бальбоа, хочет отомстить и может вызвать на бой Драго в новой картине.

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). Фильм про боксера, добившегося успеха, был удостоен кинопремии "Оскар" в трех номинациях, в том числе за лучшую режиссуру. В 2016 году Сталлоне за исполнение роли боксера Рокки Бальбоа в фильме "Крид: Наследие Рокки" был удостоен кинопремии "Золотой глобус".