"Мои дела, цари, узрите": следы творчества Перси Шелли в современной поп-культуре

Современники вспоминали о Перси Биши Шелли как о стройном, голубоглазом и кудрявом юноше. Он был рационалистом и мыслителем, но в то же время романтиком и художником.

Очарованный революционным анархизмом, Шелли превратил эти идеи в поэтические образы. Отсылки к его стихотворениям регулярно встречаются в фильмах и книгах. ТАСС нашел некоторые из них.

"Франкенштейн, или Современный Прометей"

При упоминании фамилии Шелли сейчас скорее вспомнят о Мэри Шелли и ее романе "Франкенштейн, или Современный Прометей". Она была супругой поэта, пережила его почти на 30 лет, но до конца своих дней хранила ему верность.

Мэри родилась в семье наставника Перси Биши Шелли, философа и основоположника анархизма Уильяма Годвина, и феминистки Мэри Уолстонкрафт. Мать она не знала — та умерла через несколько дней после родов. Отец же дал дочери блестящее образование и практически ни в чем ей не отказывал.

Развернуть Мэри Шелли © Hulton Archive/Getty Images Мэри Шелли © Hulton Archive/Getty Images

С Перси Биши Шелли она познакомилась в 16 лет. На тот момент 21-летний поэт уже был женат, у него был ребенок. Шелли писал своему кузену Чарльзу, что женился не по любви, а из чувства долга, поэтому расстался с супругой быстро и безболезненно для себя. Она же через несколько лет после разрыва покончила с собой.

В юную Мэри Перси влюбился с первого взгляда. Встречались влюбленные недолго: после нескольких свиданий на могиле матери Мэри они сбежали. Когда же вернулись в Лондон, от них отвернулись все, включая отца будущей писательницы.

В 1816-м они отправились в гости к лорду Байрону на виллу Диодати у Женевского озера. Тот год вошел в историю как год без лета. Ранее на индонезийском острове произошло извержение вулкана, массивный выброс пепла в атмосферу вызвал эффект вулканической зимы в Северном полушарии. 1816-й до сих пор остается самым холодным годом за всю историю документирования погодных наблюдений.

Из-за плохой погоды Мэри, Перси и лорд Байрон часто не могли выйти из дома, поэтому развлекали себя как могли. Однажды вечером они решили, что каждый напишет по жуткой истории.

Так 18-летняя Мэри Шелли сочинила историю о Франкенштейне. До сих пор ведутся споры о вкладе Перси Биши Шелли в этот роман. Некоторые исследователи считают, что он был написан в соавторстве — поэт внес существенные изменения в рукопись.

В любом случае эта каноническая история создания романа легла в основу нескольких книг и фильмов: например, по ней снята "Готика" Кена Рассела и написан провокационный роман "Милосердные" Федерико Андахази.

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Перси и Мэри были вместе восемь лет. У них родилось четверо детей, но выжил только один. В 1822 году, за месяц до своего 30-летия, Перси вышел в открытое море на паруснике. Внезапный шторм потопил корабль. Смерть поэта вызвала много вопросов и породила различные теории: от нападения пиратов до убийства по политическим мотивам.

Существует легенда, что незадолго до смерти Перси увидел своего двойника — это считалось предвестием несчастья. Согласно еще одному преданию, когда тело Шелли кремировали, его друг вырвал сердце из костра. Мэри, которая больше не вышла замуж, якобы хранила его до конца своих дней.

"Озимандия"

За четыре года до смерти, в 1818 году, Перси опубликовал стихотворение "Озимандия". Это древнегреческое имя египетского фараона Рамсеса II.

Шелли начал писать его в 1817 году, вскоре после объявления британского музея о приобретении фрагментов статуи фараона. Обломки в Фивах нашел итальянский авантюрист Джованни Баттиста Бельцони, но в Лондон они были доставлены лишь в 1821 году.

YouTube/Series Trailer MP

Это событие настолько вдохновило Шелли и его приятеля, биржевого маклера и поэта Хораса Смита, что оба они написали стихотворения. Это было дружеское соревнование. В итоге произведение, в котором рассказывается о "царе царей", от наследия которого остался лишь обломок статуи в пустыне, стало чуть ли не самым известным у Шелли.

Так, оно полностью цитируется в трейлере к одноименному эпизоду сериала "Во все тяжкие". В серии рассказывается о падении империи главного героя Уолтера Уайта, учителя химии, ставшего наркоторговцем.

Фрагмент этого же стихотворения — "Мои дела, цари, узрите — и отчайтесь!" (перевод Валерия Брюсова) — цитируется в фильме ужасов "Чужой. Завет" Ридли Скотта, премьера которого состоялась в этом году.

"Маскарад анархии"

Шелли не ограничивал себя одной только поэтической деятельностью. В юности он издавал брошюру "Необходимость атеизма" и зачитывался сочинениями Уильяма Годвина. Он написал несколько эссе о вегетарианстве, например "В защиту естественного питания" (1813). Поэт также был сторонником идеи социальной справедливости, и его идеи повлияли на Карла Маркса.

YouTube/Riley Mackin

В 1819 году он написал политическую поэму "Маскарад анархии". Это было произведение-реакция на Манчестерскую бойню. 16 августа того года в Манчестере прошел масштабный митинг, который закончился катастрофой. Люди, требующие всеобщего избирательного права, схлестнулись с полицией и с гусарами. По разным оценкам, погибли от 11 до 15 человек, до 700 человек были ранены.

Перси Шелли на тот момент находился в Италии, но, узнав о трагедии, отозвался "Маскарадом анархии". Однако сочинение не было опубликовано при его жизни.

Считается, что в нем он впервые сформулировал принцип ненасильственного сопротивления. Это произведение часто цитировал Махатма Ганди, оно повлияло на Льва Толстого и на Генри Торо, автора эссе "Гражданское неповиновение".

Под впечатлением от этой поэмы американский музыкант Джон Вандерслайс написал песню Pale Horse. Строки из произведения Шелли до сих пор регулярно звучат на митингах.

"Возмущение ислама"

YouTube/Video Detective

Одна из известнейших поэм Шелли "Возмущение ислама" была написана в 1818 году. Первоначально она была опубликована под названием "Лаон и Цитна", по имени главных героев, которые восстают против тирана, — во имя свободы, равенства и справедливости. Эта поэма — притча о революционном идеализме.

Строки из этой поэмы и стихотворения "Индийская серенада" звучат в фильме "Орландо" Салли Поттер, снятого по мотивам одноименного романа Вирджинии Вулф.

Виктория Сальникова