Ансамбль имени Игоря Моисеева выступит на китайско-российском фестивале культуры в Харбине

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МОСКВА, 4 августа /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева начинает в субботу свои выступления в рамках Второго китайско-российского фестиваля культуры и искусства, проходящего в Харбине. Об этом ТАСС сообщила в пятницу художественный руководитель - директор ансамбля, народная артистка РФ Елена Щербакова.
"В субботу ансамбль Моисеева начинает выступления в рамках Второго китайско-российского фестиваля культуры и искусства, проходящего в городе Харбине (КНР - прим. ТАСС)", - рассказала Щербакова, отметив, что ансамбль впервые приглашен принять участие в харбинском смотре.
"В субботу у нас состоится совместный концерт с деятелями культуры Китая", - проинформировала собеседница агентства. "А в воскресенье, 6 августа, ансамбль проведет сольный концерт, составленный из классических произведений Игоря Моисеева под названием "Танцы народов мира", - сказала она.
Щербакова напомнила, что "впервые ансамбль побывал в Китае в 1954 году". "Тогда было положено начало культурным связям между нашими странами", - уточнила она. По словам собеседницы агентства, первое выступление ансамбля в стране было приурочено к пятилетию КНР.
"Специально к этому празднованию Игорь Александрович Моисеев поставил китайский танец с лентами, этот номер принимал Мао Цзэдун, - рассказала Щербакова. - К торжествам, проходившим на главной площади КНР (Тяньаньмэнь в Пекине), также был создан танец с барабанами, который исполнили 150 моисеевцев и 150 китайских студентов физкультурного института". "Тогда в Китае не было профессионального обучения народному танцу, Игорь Александрович Моисеев первым приобщил китайцев к этому искусству", - пояснила Щербакова.
Затем в культурных отношения произошел перерыв, возобновились они уже в 90-х годах, отметила артистка. "С тех пор ансамбль Моисеева неоднократно гастролировал в Китае. Последнее турне в Поднебесную для моисеевцев было седьмым по счету, оно состоялось в 2016 году и с большим успехом прошло в пяти городах - Ухань, Циндао, Шанхае, Чунцине и завершилось в Пекине", - заключила Щербакова.