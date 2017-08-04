Фестиваль искусств Fringe в Эдинбурге откроется мюзиклом "Книга каменных джунглей"

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ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Мюзиклом "Книга каменных джунглей" откроется стартующий в пятницу международный фестиваль искусств Fringe ("Грань"), который в 70-й раз проходит в Эдинбурге.
Британский сценарист и режиссер Доминик Гарфилд, вдохновленный произведением Редьярда Киплинга "Книга джунглей", представляет зрителям "реалистичный взгляд на жизнь": главными действующими лицами стали бездомные и беженцы, пытающиеся выжить в городских джунглях, где процветает преступность, беззаконие и орудуют преступные банды. В мюзикле роль главного героя - Маугли - исполнит сам Гарфилд.
Постановка, как заявил режиссер, позволяет показать молодых людей, которые "ищут свое место на улицах большого города в исключительно тяжелых условиях", заявил Гарфилд агентству Reuters.
При создании этого театрального действа актерский состав тесно работал с британской благотворительной организацией Centrepoint и общался с молодыми бездомными людьми, в том числе беженцами. Они делились с актерами историями о своем нелегком пути, пролегавшем, в частности, из охваченного войной Судана через французский портовый город Кале на улицы Лондона.
В спектакле главный герой предстает бездомным молодым беженцем, который блуждает по полуразрушенным многоэтажкам и вынужден сражаться с уличными бандами. "Каменные джунгли" привлекают внимание к таким неудобным темам, как наркотики и насилие на улицах, отмечает соавтор шоу Джо Барнс Филипс, руководитель лондонского театра Highrise.