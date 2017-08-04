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Международный фестиваль бардовской песни "Балтийская Ухана" открылся под Калининградом

Культура
4 августа, 20:53 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

В нем принимают участие более 40 авторов-исполнителей из городов России и шести стран ближнего и дальнего зарубежья

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КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Тридцатый международный фестиваль бардовской песни "Балтийская Ухана" открылся на калининградском побережье Балтийского моря. Его участниками стали более 40 авторов-исполнителей из городов России и шести стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщил ТАСС руководитель фестиваля Юрий Лысенко.

"На живописной фестивальной площадке в 2,5 га на побережье Балтийского моря в 30-й раз собрались представители клубов бардовской и авторской песни из Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии, а также из более 10 российских городов", - рассказал он.

В числе гостей двухдневного песенного фестиваля такие известные барды, как Александр Баль из белорусского Могилева, Григорий Данской из Москвы, его земляки Ксения Полтева и Павел Аксенов, Геннадий Горлов из Волжского и другие.

Собеседник агентства отметил, что "Балтийская Ухана", которая проводится при поддержке правительства Калининградской области и администрации города Балтийск, входит в число долгожителей фестивалей авторской песни в России, а таких, история которых насчитывает 30 и более лет, всего порядка пятнадцати.

"Все эти годы наш фестиваль следует главной своей миссии, которая заключается в популяризации и развитии движения авторской песни, обмене творчеством маститых и молодых российских и зарубежных исполнителей, а также в содействии развитию туризма в Калининградском регионе", - отметил Лысенко.

В течение двух дней будут работать две сцены, на которых гости фестиваля из других регионов России и зарубежья, калининградские барды представят свое творчество в получасовых сольных выступлениях. Будет традиционный конкурс бардовской песни, победителей которого ожидают призы и подарки.

В рамках фестиваля пройдет двухчасовой концерт "Песни у моря".

В фестивальной программе также - волейбольный турнир на приз "Балтийской Уханы", ночные посиделки у костра, пляжные "Веселые старты". И, конечно, всех угостят рыбной ухой - Ухана все-таки должна оправдывать свое название, замечает руководитель фестиваля. Сообщив, что полевую кухню для этого по бартеру, в обмен на концерт бардов, любезно предоставили моряки-балтийцы.

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