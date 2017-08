Клип на песню Despacito стал самым просматриваемым видео в истории YouTube

ТАСС, 4 августа. Клип на песню Despacito, исполненную пуэрториканским певцом Луисом Фонси и рэпером Дэдди Янки, за семь месяцев набрал почти три миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube и стал самым просматриваемым видео в истории сайта, сообщает в пятницу британская газета The Guardian.

Клип Despacito побил рекорд по количеству просмотров, который установила в прошлом месяце совместная работа рэпера Уиза Халифы и певца Чарли Пута под названием See you again. На данный момент видео Despacito превосходит предыдущего лидера на три миллиона просмотров.

В свою очередь, See you again оставалась самым популярным видео на YouTube на протяжении двух недель, сместив с первого места клип Gangnam Style корейского исполнителя PSY, удерживавший первенство по числу просмотров на YouTube на протяжении более чем четырех лет.

Песня Despacito возглавляет музыкальный чарт Billboard Hot 100 уже на протяжении 12 недель. Ранее сообщалось, что запись побила рекорд по количеству прослушиваний в интернете: к середине июля пользователи воспроизвели ее в сети более 4,6 млрд раз.