Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Съемки российского фильма о советских танкистах успешно прошли в Польше

Культура
5 августа, 11:28 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Режиссер картины рассказал, что обстановка на съемочной площадке была доброжелательной, а местные жители очень хорошо принимали актеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Съемки российского художественного фильма о советских танкистах прошли на севере Польши. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС режиссер ленты Сергей Саркисов, "все прошло хорошо и гладко".

"С нами работали наши польские коллеги, осветители. Все было очень профессионально, и мы довольны", - отметил режиссер.

Отвечая на вопрос, проявляли ли местные жители в Польше интерес к съемочному процессу, автор картины подчеркнул, что поляки "очень хорошо принимали, фотографировались с офицерами, актерами". "Обстановка была хорошей и доброжелательной", - оценил он.

Как сообщают авторы, фильм с рабочим названием "На Париж" расскажет историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Друзья, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь. Как подчеркнул Саркисов, лента основана на реальных событиях, рассказанных Героем Советского Союза Александром Милюковым.

Российские кинематографисты работали в Польше со 2 августа. Суббота - последний съемочный день, после чего группа отправится в Москву. В Польше снимались частично финальные сцены фильма - окрестности Гданьска выступили в роли экстерьеров предместий Парижа 1945 года. Сама Польша в сюжете фильма не упоминается.

Главные роли в фильме исполняют, в частности, такие звезды российского кино, как Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Максим Важов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Торнике Квитатиани, Алина Ланина. В разработке сценария приняли участие Станислав Говорухин, Сергей Ашкенази и Сергей Саркисов. Выход картины в прокат планируется приурочить к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Премьера запланирована на 9 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Полиция освободила заложников в психиатрической больнице Львова
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
7
Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама