Съемки российского фильма о советских танкистах успешно прошли в Польше

ВАРШАВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Съемки российского художественного фильма о советских танкистах прошли на севере Польши. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС режиссер ленты Сергей Саркисов, "все прошло хорошо и гладко".

"С нами работали наши польские коллеги, осветители. Все было очень профессионально, и мы довольны", - отметил режиссер.

Отвечая на вопрос, проявляли ли местные жители в Польше интерес к съемочному процессу, автор картины подчеркнул, что поляки "очень хорошо принимали, фотографировались с офицерами, актерами". "Обстановка была хорошей и доброжелательной", - оценил он.

Как сообщают авторы, фильм с рабочим названием "На Париж" расскажет историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Друзья, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь. Как подчеркнул Саркисов, лента основана на реальных событиях, рассказанных Героем Советского Союза Александром Милюковым.

Российские кинематографисты работали в Польше со 2 августа. Суббота - последний съемочный день, после чего группа отправится в Москву. В Польше снимались частично финальные сцены фильма - окрестности Гданьска выступили в роли экстерьеров предместий Парижа 1945 года. Сама Польша в сюжете фильма не упоминается.

Главные роли в фильме исполняют, в частности, такие звезды российского кино, как Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Максим Важов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Торнике Квитатиани, Алина Ланина. В разработке сценария приняли участие Станислав Говорухин, Сергей Ашкенази и Сергей Саркисов. Выход картины в прокат планируется приурочить к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Премьера запланирована на 9 мая.