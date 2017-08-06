Памятник Николаю Рыбникову открыли в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 6 августа. /ТАСС/. Первый в России памятник советскому актеру Николаю Рыбникову (1930-1990) открыт в Борисоглебске Воронежской области. Бронзовая композиция, посвященная артисту, наиболее известному по фильмам "Весна на Заречной улице" и "Девчата", установлена во дворе кинотеатра "Победа" на перекрестке улиц Бланской и Народной.

"Идея открыть памятник Рыбникову - народная, жители Борисоглебска много лет хотели установить памятник известному земляку. На средства спонсоров бронзовый памятник создал скульптор из Воронежской области Виктор Грищенко", - рассказала ТАСС руководитель Борисоглебского районного отдела культуры Ольга Загребина.

"Скульптор изобразил Рыбникова молодым, сидящим на лавочке, все остальные варианты - с гитарой, пожилой, стоящий в полный рост, - жители города отклонили на публичных обсуждениях", - добавила Загребина. На открытии памятника звучали записи песен в исполнении актера - "Когда весна придет, на знаю", "Тишина над Рогожской заставой", "Душа".

Как рассказал ТАСС директор районного историко-художественного музея Юрий Апальков, Рыбников родился в Борисоглебске в 1930 г. На улице Карла Маркса сохранился дом, в котором в детстве жил Рыбников, а также здание средней школы №5, где он учился.

"В нашем музее есть стенды о знаменитых земляках, в том числе о Рыбникове. Когда он приезжал в Борисоглебск в 1964 году, я был 14-летним подростком, но на всю жизнь запомнил, как толпа восторженных людей подняла автомобиль актера и пронесла на руках вдоль улицы", - добавил директор музея.

Николай Рыбников - советский актер театра и кино, народный артист РСФСР, выпускник Всероссийского института кинематографии 1953 года, обрел популярность после роли Саши Савченко в фильме "Весна на Заречной улице", также снялся в 50 кинолентах, в том числе "Высота", "Девушка без адреса", "Девчата", "Им покоряется небо", "Чужая родня", "Война и мир", "Освобождение", "Хоккеисты", "Седьмое небо". Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.