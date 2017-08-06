Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памятник Николаю Рыбникову открыли в Воронежской области

Культура
6 августа, 12:43 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 6, августа. /ТАСС

Идея создания памятника принадлежит жителям Борисоглебска, где родился актер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 6 августа. /ТАСС/. Первый в России памятник советскому актеру Николаю Рыбникову (1930-1990) открыт в Борисоглебске Воронежской области. Бронзовая композиция, посвященная артисту, наиболее известному по фильмам "Весна на Заречной улице" и "Девчата", установлена во дворе кинотеатра "Победа" на перекрестке улиц Бланской и Народной.

"Идея открыть памятник Рыбникову - народная, жители Борисоглебска много лет хотели установить памятник известному земляку. На средства спонсоров бронзовый памятник создал скульптор из Воронежской области Виктор Грищенко", - рассказала ТАСС руководитель Борисоглебского районного отдела культуры Ольга Загребина.

"Скульптор изобразил Рыбникова молодым, сидящим на лавочке, все остальные варианты - с гитарой, пожилой, стоящий в полный рост, - жители города отклонили на публичных обсуждениях", - добавила Загребина. На открытии памятника звучали записи песен в исполнении актера - "Когда весна придет, на знаю", "Тишина над Рогожской заставой", "Душа".

Как рассказал ТАСС директор районного историко-художественного музея Юрий Апальков, Рыбников родился в Борисоглебске в 1930 г. На улице Карла Маркса сохранился дом, в котором в детстве жил Рыбников, а также здание средней школы №5, где он учился.

"В нашем музее есть стенды о знаменитых земляках, в том числе о Рыбникове. Когда он приезжал в Борисоглебск в 1964 году, я был 14-летним подростком, но на всю жизнь запомнил, как толпа восторженных людей подняла автомобиль актера и пронесла на руках вдоль улицы", - добавил директор музея.

Николай Рыбников - советский актер театра и кино, народный артист РСФСР, выпускник Всероссийского института кинематографии 1953 года, обрел популярность после роли Саши Савченко в фильме "Весна на Заречной улице", также снялся в 50 кинолентах, в том числе "Высота", "Девушка без адреса", "Девчата", "Им покоряется небо", "Чужая родня", "Война и мир", "Освобождение", "Хоккеисты", "Седьмое небо". Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аврора" не будет стрелять в день 100-летия революции
2
Fox: девятилетний американец ответил на объявление о приеме на работу в NASA
3
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР
4
В США назвали расистским ремейк боевика "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом
5
Ведущего Fox News отстранили за неподобающее поведение
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Полиция задержала подозреваемого в нападении на американского журналиста в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама