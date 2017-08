СМИ: гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд болен раком легких

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд признался, что болен раком легких. Об этом в воскресенье сообщила газета The Mail on Sunday.

Музыкант, которому исполнилось 70 лет, на протяжении длительного времени скрывал диагноз, и даже отказался от курса химиотерапии. "Я боролся с раком легким. Была неделя, когда все висело на волоске и это могло быть занавесом, временем, чтобы сказать прощай", - сказал Вуд в интервью журналу.

Рак легких у гитариста был выявлен три месяца назад в ходе планового медицинского обследования. "Я был готов к плохим новостям, но я также верил в то, что все будет в порядке", - продолжил музыкант, поведав, что о его болезни знала только его 39-летняя супруга Салли Хамфрис.

"Помимо врачей, мы больше никому не говорили об этом, поскольку не хотели заставлять кого-либо проходить через этот ад. Но я для себя принял решение, что если опухоль будет распространяться, я не соглашусь на химиотерапию. Более того, я не собираюсь терять волосы", - подчеркнул он.

Врачи, по словам Вуда, позднее установили, что его опухоль не разрастается. "И я сказал, давайте разберемся с этим, - рассказал музыкант. - До того, как я закрыл свои глаза перед операцией, я посмотрел на врача и произнес: Пусть начнется битва!".

Ронни Вуд официально стал членом The Rolling Stones в феврале 1976 года, куда он пришел из группы The Faces. На протяжении 1980-х годов он вел также сольную карьеру и сотрудничал со многими другими исполнителями, включая Дэвида Боуи, Боба Дилана, Принса, Эрика Клэптона и других. Вуд является отцом шестерых детей, в мае прошлого года у него родились дочери-близнецы.