Фестиваль V-ROX во Владивостоке завершился концертами местных музыкантов

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерамиСпорт 6 августа, 15:49
Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали ЧМ по пляжному волейболуСпорт 6 августа, 15:37
Арбитр Кирилл Левников переведен в ФНЛ на несколько матчейСпорт 6 августа, 15:32
Сборная Канады по хоккею обыграла "Сочи" в матче предсезонного турнираСпорт 6 августа, 15:28
Глава IAAF заявил, что победа Гэтлина - не идеальный сценарий финала ЧМ в беге на 100 мСпорт 6 августа, 15:26
Кениец Кируи завоевал золото в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетикеСпорт 6 августа, 15:12
Сборная России по баскетболу проиграла команде Израиля в товарищеском матчеСпорт 6 августа, 15:08
Мудров: технические ошибки в выполнении прыжков не позволили выйти в финал ЧМСпорт 6 августа, 14:52
Международная федерация будет развивать снежный волейбол для его включения в ОлимпиадуСпорт 6 августа, 14:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Юбилейный V Международный музыкальный фестиваль V-ROX во Владивостоке закрылся в воскресенье выступлением местных групп Mescheryakova, "Марлины" и Starcardigan.
"Каждый раз V-ROX - это большое событие для города. Собираются все те, кто голоден, кто жаждет новых звуков, эмоций. Это потрясающее время во Владивостоке", - отметил в беседе с ТАСС фронтмен электро-группы Starcardigan Иван Сосновцев.
Инди-певица Анастасия Мещерякова подчеркнула, что V-ROX-2017 повезло больше, чем его предшественнику. "В этом году погода нам благоволила, и мы очень этому рады: больше людей пришло, нас услышали, и ответная реакция больше", - сказала артистка.
Музыканты выразили благодарность фестивалю за возможность творческого обмена с зарубежными коллегами.
"Вот ребята из группы Jan&Naomi (коллектив из Японии - прим. ТАСС) отыграли, и мы с ними очень бодро пообщались, обменялись дисками. Это интересно им, интересно нам. Люди жаждут обменяться опытом, и это происходит каждый год. В прошлые годы мы знакомились на V-ROX с людьми, которые даже помогали нам в дальнейших турах в Китай, Монголию", - заметил Сосновцев.
Юбилейный V-ROX проходил с 4 по 6 августа на концертных площадках на набережной Спортивной гавани и в клубах Владивостока. За три дня перед горожанами и гостями выступили более 20 коллективов из 11 стран, прошли лекции по музыкальному менеджменту, экологии и кулинарные мастер- классы, а также двухкилометровый забег.
Основателем и куратором фестиваля V-ROX выступает лидер рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.