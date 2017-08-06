Фестиваль V-ROX во Владивостоке завершился концертами местных музыкантов

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Юбилейный V Международный музыкальный фестиваль V-ROX во Владивостоке закрылся в воскресенье выступлением местных групп Mescheryakova, "Марлины" и Starcardigan.

"Каждый раз V-ROX - это большое событие для города. Собираются все те, кто голоден, кто жаждет новых звуков, эмоций. Это потрясающее время во Владивостоке", - отметил в беседе с ТАСС фронтмен электро-группы Starcardigan Иван Сосновцев.

Инди-певица Анастасия Мещерякова подчеркнула, что V-ROX-2017 повезло больше, чем его предшественнику. "В этом году погода нам благоволила, и мы очень этому рады: больше людей пришло, нас услышали, и ответная реакция больше", - сказала артистка.

Музыканты выразили благодарность фестивалю за возможность творческого обмена с зарубежными коллегами.

"Вот ребята из группы Jan&Naomi (коллектив из Японии - прим. ТАСС) отыграли, и мы с ними очень бодро пообщались, обменялись дисками. Это интересно им, интересно нам. Люди жаждут обменяться опытом, и это происходит каждый год. В прошлые годы мы знакомились на V-ROX с людьми, которые даже помогали нам в дальнейших турах в Китай, Монголию", - заметил Сосновцев.

V-ROX-2017

Юбилейный V-ROX проходил с 4 по 6 августа на концертных площадках на набережной Спортивной гавани и в клубах Владивостока. За три дня перед горожанами и гостями выступили более 20 коллективов из 11 стран, прошли лекции по музыкальному менеджменту, экологии и кулинарные мастер- классы, а также двухкилометровый забег.

Основателем и куратором фестиваля V-ROX выступает лидер рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.