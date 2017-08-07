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Медведев: работы скульптора Виктора Фетисова стали художественными документами эпохи

Культура
7 августа, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Премьер подчеркнул, что в своих культурных композициях Фетисов сумел очень точно отобразить характер и чувства современников

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил художника-скульптора, народного художника России Виктора Фетисова с 80-летним юбилеем, отметив его большой талант и удивительную судьбу. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Вы - человек удивительной судьбы и большого таланта, выдающийся скульптор и художник, автор уникальных мемориальных комплексов, памятников и портретов. Ваши замечательные работы без преувеличения стали настоящими художественными документами эпохи. Они посвящены событиям военных лет, самоотверженным и мужественным героям Отечества, великим поэтам и писателям, выдающимся гражданам нашей страны", - говорится в телеграмме премьера.

"Сегодня Ваши произведения украшают улицы родного Волгограда, а также известные музеи и галереи", - отметил премьер, подчеркнув, что в своих культурных композициях Фетисов сумел очень точно отобразить характер и чувства современников.

Виктор Фетисов родился в Сталинграде (ныне Волгоград - прим. ТАСС) в 1937 году и пережил бомбежки, голод, утрату близких, что и определило его творческий путь. Он создал скульптурные образы Ф.Э. Дзержинского, маршала Георгия Жукова, снайпера Василия Зайцева, военачальников Грекова и Таварткиладзе, летчиков-испытателей Федотова, Микояна, Волкова, Малышева и многих других. Кроме того, среди его работ скульптуры А.С. Пушкина, Ю. Бондарева, А. Райкина.

Фетисов также принимал активное участие в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Он является автором мемориального комплекса "Крыло Икара" в городе Ахтубинске в Архангельской области, созданного в память погибшим летчикам-испытателям. Несколько работ скульптора находятся в Третьяковской галерее в Москве.

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