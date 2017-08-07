Мэрия Парижа подаст в суд на похитителей работ Space Invader

ПАРИЖ, 7 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Парижская мэрия намерена подать иск в суд на похитителей работ французского уличного художника Space Invader ("Космический захватчик"). По данным газеты Liberation, за последнее время более полутора десятка картин художника в стиле пиксельной графики были похищены со стен города.

La Ville va porter plainte contre ces personnes qui se font passer pour nos agents et qui décrochent des oeuvres de #streetart. pic.twitter.com/SSjq2MThrA — Paris (@Paris) August 4, 2017

Таким образом власти города откликнулись на массовые обращения парижан, которые в последнее время высказывают через Twitter свое возмущение пропажей мозаик. Парижская мэрия обвиняет злоумышленников, которые используют для прикрытия форму муниципальных рабочих, в "присвоении чужих должностных полномочий".

Работы анонимного художника представляют собой изображения "пришельцев" из игры Space Invaders (Taito Corporation, 1978), выполненные в виде мозаики из яркой керамической плитки. Очевидцы полагают, что неизвестные могут сбивать мозаики Space Invader для перепродажи.

Invader VIII #versailles #VRS_8 A post shared by Invader (@invaderwashere) on Jul 18, 2017 at 4:13am PDT

Сам художник сообщил поклонникам, что "эти воры испортили ему уже не одно лето". "Иногда я даже не могу спать, думая о том, что сейчас мои произведения уничтожаются", - пишет он. По мнению художника, сбито со стен уже около сотни его "пришельцев". "Уверен, что из 10 мозаик, которые они пытались демонтировать, девять при этом просто рассыпаются на куски", - подчеркивает Invader.

По словам художника, он использует самые мощные сорта клея в сочетании с очень тонкой и хрупкой керамической плиткой, которую для него изготавливают специально.

Les 2 larrons continuent : selon #Invader ils ont déjà volé une dizaine d’œuvres. Si vous les voyez, signalez-les à qui de droit. pic.twitter.com/k2wflZaLjW — Pierre Ropert (@Trazou) August 3, 2017

При этом сам Space Invader сомневается, что его работы похищают на продажу, однако есть свидетельства, что воры предлагали приобрести свежесбитую мозаику прямо на улице. Творчество уличного художника стремительно растет в цене - в прошлом году специально сделанное на продажу произведение было продано за €251 тыс.

В Париже уже появилась "группа реактивации", которая воссоздает работы художника, используя его собственный каталог мозаик. В минувшие дни в городе было таким образом "реактивировано" не менее четырех "пришельцев".

Всего художник создал более 3,5 тысяч мозаик в 72 городах мира, в Париже было размещено 1293 из них.

emojinvader A post shared by Invader (@invaderwashere) on Jul 27, 2017 at 6:32am PDT