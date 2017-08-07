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Мариинский театр примет участие в фестивале культуры и искусства в Харбине

Культура
7 августа, 12:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, августа. /ТАСС

Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева представит программу из сочинений Чайковского и Бруха, также выступит балетная труппа Приморской сцены

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ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева принимает участие во втором китайско-российском фестивале культуры и искусства в Харбине, который проходит с 7 по 10 августа. В понедельник артисты выступают на сцене Большого театра Харбина, сообщила в пятницу пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

"Сегодня симфонический оркестр Мариинского театра даст концерт на сцене Большого театра Харбина. Музыканты представят программу из сочинений Петра Чайковского и Макса Бруха. Солист - Даниэль Лозакович. Продолжит серию выступлений в Харбине балетная труппа Приморской сцены, для которой эти гастроли станут первыми", - говорится в сообщении.

В программе гастролей - балет Адольфа Адана "Корсар", где главные партии исполнят ведущие солисты труппы Ирина Сапожникова, Анна Самострелова, Сергей Уманец, а также солисты Арина Нагасэ, Канат Надырбек, Олексий Скалюн. После завершения участия в фестивале в Харбине театр отправится на первые гастроли в Санкт-Петербург, где на исторической сцене Мариинского театра с 15 по 20 августа представит программу из балетов Игоря Стравинского "Жар-птица" и "Аполлон", приуроченную к 135-летию композитора, и балет Адольфа Адана "Жизель".

Фестиваль "Мариинский"

Второй китайско-российский фестиваль культуры и искусства в Харбине в этом году вошел в дальневосточный фестиваль "Мариинский", который открылся 15 июля. Он посвящен 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского (1882-1971) и 85-летию композитора Родиона Щедрина. В рамках фестиваля 40 спектаклей и концертов пройдут во Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, а также в Пхенчхане и Тонйоне (Южная Корея), Харбине (Китай) и Саппоро (Япония).

В спектаклях и концертах принимают участие не только артисты Мариинского театра и труппа из Китая, но и приглашенные солисты из США, Канады, Великобритании, Дании, Германии, Швеции, Тайваня, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Японии.

Впервые дальневосточный фестиваль "Мариинский" прошел во Владивостоке в прошлом году. За две недели были даны десятки спектаклей и концертов с участием более чем 300 известных оперных и балетных исполнителей из России и еще 12 стран. Фестиваль посетили около 20 тысяч человек, треть из которых - гости из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Гергиев, Валерий Абисалович
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