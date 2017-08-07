Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворцовый мост в Петербурге разведут под "Ленинградскую" симфонию Шостаковича

Культура
7 августа, 15:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, августа. /ТАСС

Акция, приуроченная к 75-летию со дня первого исполнения произведения в блокадном Ленинграде, пройдет в рамках проекта "Поющие мосты"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, известная как "Ленинградская", прозвучит в Петербурге в ночь с 8 на 9 августа в рамках проекта "Поющие мосты". Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Акция приурочена к 75-летию со дня первого исполнения произведения в блокадном Ленинграде. "Ровно 75 лет назад, 9 августа 1942 года, Ленинград впервые услышал симфонию №7, которая для всех нас до сих пор является символом мужества и силы воли ленинградцев в блокадные годы", - отметил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

По его словам, в 2017 году в Санкт-Петербурге запланирован ряд мероприятий, посвященных окончанию битвы за Ленинград. "Символично, что начнутся они именно с фрагментов "Ленинградской" симфонии в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, которые будут звучать в эту ночь на "Поющих мостах", - сказал Серезлеев.

Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, 29 марта произведение впервые было исполнено в Москве, затем в Новосибирске. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировал Карл Элиасберг. Ноты в осажденный город были доставлены на самолете.

Второй сезон звукового шоу "Поющие мосты" стартовал в Санкт-Петербурге 25 мая и продлится до 3 сентября. В первом сезоне шоу посетило более 2 млн человек, а по итогам 2016 года проект вошел в топ-10 самых значимых городских событийных мероприятий, заняв седьмое место и став новой визитной карточкой Санкт-Петербурга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
2
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
3
Российский космический аппарат "Маяк" не смог развернуть отражатель на орбите
4
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
5
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Суд отклонил жалобу АФК "Система" на арест активов по иску "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама