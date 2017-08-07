Дворцовый мост в Петербурге разведут под "Ленинградскую" симфонию Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, известная как "Ленинградская", прозвучит в Петербурге в ночь с 8 на 9 августа в рамках проекта "Поющие мосты". Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Акция приурочена к 75-летию со дня первого исполнения произведения в блокадном Ленинграде. "Ровно 75 лет назад, 9 августа 1942 года, Ленинград впервые услышал симфонию №7, которая для всех нас до сих пор является символом мужества и силы воли ленинградцев в блокадные годы", - отметил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

По его словам, в 2017 году в Санкт-Петербурге запланирован ряд мероприятий, посвященных окончанию битвы за Ленинград. "Символично, что начнутся они именно с фрагментов "Ленинградской" симфонии в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, которые будут звучать в эту ночь на "Поющих мостах", - сказал Серезлеев.

Премьера симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, 29 марта произведение впервые было исполнено в Москве, затем в Новосибирске. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в блокадном Ленинграде. Оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировал Карл Элиасберг. Ноты в осажденный город были доставлены на самолете.

Второй сезон звукового шоу "Поющие мосты" стартовал в Санкт-Петербурге 25 мая и продлится до 3 сентября. В первом сезоне шоу посетило более 2 млн человек, а по итогам 2016 года проект вошел в топ-10 самых значимых городских событийных мероприятий, заняв седьмое место и став новой визитной карточкой Санкт-Петербурга.