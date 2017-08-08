В Эстонии открылся музей советского автоспорта

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ТАЛЛИН, 8 августа. /ТАСС/. В Эстонии открыл свои двери музей моторного спорта советских времен. Его создали в здании бывшей электростанции Элламаа в городе Турба.
Площадь музея составляет порядка семи тыс. кв. м., половину этого пространства занимает экспозиция. В ее основе - предметы истории моторного спорта Советского Союза и Эстонской ССР. Особое место в ней занимают произведенные в прибалтийской республике гоночные болиды, в том числе "Эстония", мотоциклы "Вихури" и другие. В общей сложности на выставке можно ознакомиться со 135 различными гоночными транспортными средствами. Присутствуют здесь и сувениры с соревнований, гоночное снаряжение, редкие фото таких гоночных асов как Николай Севостьянов, Геннадий Моисеев, Тоомас Напа, Рауль Сарап.
Здание, в котором разместился музей, также необычно. Электростанция Элламаа была построена в 1923 году по проекту архитектора Александра Владовски из плитняка с элементами неоготики. Электростанция функционировала до 1966 года, после чего была закрыта. В 2001 году здание было признано памятником архитектуры, а в 2007 году здесь начались работы по обустройству музея моторного спорта.
Напомним, в советские времена Эстония фактически являлась центром союзного автоспорта: его история началась с того, как Таллинский опытный авторемонтный завод (ТОАРЗ) с 1959 по 1961 гг. выпустил партию в 36 штук простейших гоночных автомобилей "Эстония-3". Спустя пять лет на заводе было налажен серийный выпуск болида "Эстония-9М" для международной Формулы-3. Эта машина принимала участия в множестве международных соревнований, занимая призовые места.
Наиболее массовым из всех произведенных здесь гоночных автомобилей стали "Эстония-21М" и "Эстония-21.10". Этот основной гоночный болид в СССР конца 80-х - начала 90-х гг. прошлого века был произведен в количестве 295 экземпляров. Машина, стоимость которой составляла до распада СССР 10 тыс. 530 руб. (либо 11 тыс. 460 руб. с дополнительным комплектом дождевых шин), выиграла 14 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей чемпионатов Советского Союза. Несколько экземпляров "Эстонии-21.10" были проданы за рубеж. Даже сегодня их можно встретить на гонках исторических автомобилей в Германии.