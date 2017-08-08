Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Эстонии открылся музей советского автоспорта

Культура
8 августа, 11:31 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 8, августа. /ТАСС

В общей сложности на экспозиции представлены более 100 транспортных средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 8 августа. /ТАСС/. В Эстонии открыл свои двери музей моторного спорта советских времен. Его создали в здании бывшей электростанции Элламаа в городе Турба.

Площадь музея составляет порядка семи тыс. кв. м., половину этого пространства занимает экспозиция. В ее основе - предметы истории моторного спорта Советского Союза и Эстонской ССР. Особое место в ней занимают произведенные в прибалтийской республике гоночные болиды, в том числе "Эстония", мотоциклы "Вихури" и другие. В общей сложности на выставке можно ознакомиться со 135 различными гоночными транспортными средствами. Присутствуют здесь и сувениры с соревнований, гоночное снаряжение, редкие фото таких гоночных асов как Николай Севостьянов, Геннадий Моисеев, Тоомас Напа, Рауль Сарап.

Здание, в котором разместился музей, также необычно. Электростанция Элламаа была построена в 1923 году по проекту архитектора Александра Владовски из плитняка с элементами неоготики. Электростанция функционировала до 1966 года, после чего была закрыта. В 2001 году здание было признано памятником архитектуры, а в 2007 году здесь начались работы по обустройству музея моторного спорта.

Напомним, в советские времена Эстония фактически являлась центром союзного автоспорта: его история началась с того, как Таллинский опытный авторемонтный завод (ТОАРЗ) с 1959 по 1961 гг. выпустил партию в 36 штук простейших гоночных автомобилей "Эстония-3". Спустя пять лет на заводе было налажен серийный выпуск болида "Эстония-9М" для международной Формулы-3. Эта машина принимала участия в множестве международных соревнований, занимая призовые места.

Наиболее массовым из всех произведенных здесь гоночных автомобилей стали "Эстония-21М" и "Эстония-21.10". Этот основной гоночный болид в СССР конца 80-х - начала 90-х гг. прошлого века был произведен в количестве 295 экземпляров. Машина, стоимость которой составляла до распада СССР 10 тыс. 530 руб. (либо 11 тыс. 460 руб. с дополнительным комплектом дождевых шин), выиграла 14 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых медалей чемпионатов Советского Союза. Несколько экземпляров "Эстонии-21.10" были проданы за рубеж. Даже сегодня их можно встретить на гонках исторических автомобилей в Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Эстония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Часть здания речного вокзала обрушилась в Твери
2
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
3
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
4
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
5
Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции
6
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
7
МЧС предупредило о сильной жаре в Дагестане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама