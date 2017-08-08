Нани Брегвадзе вспоминает успех на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве

Имя выдающейся певицы, народной артистки Грузии и СССР Нани Брегвадзе широко известно далеко за пределами республики. Ее популярность в России, странах СНГ и Балтии, в Израиле и многих государствах Европы побила все возможные рекорды. Но мало кто помнит, что один из первых шагов к своей известности она сделала 60 лет назад в Москве. В 1957 году 20-летняя Брегвадзе стала лауреатом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Она рассказала ТАСС, как вместе с оркестром попала на фестиваль в Москву и стала его лауреатом, как их встречали дома.

"Я родилась и выросла в Тбилиси. Мой отец Георгий Ефремович Брегвадзе был актером, а мама — Ольга Александровна Микеладзе — происходила из знатного княжеского рода. Прабабушка пела в своем салоне, младшая тетя была профессиональной певицей популярного хора. Пели все пять сестер моей мамы и ее брат, поэтому неудивительно, что с шестилетнего возраста и я стала петь как грузинские, так и русские песни", — рассказывает Нани Брегвадзе.

Она окончила музыкальную школу и техникум в Тбилиси, еще до поступления в консерваторию, которую окончила в 1963 году, начала петь в оркестре Грузинского политехнического института (ГПИ).

"Оркестр ГПИ был одним из самых интересных творческих коллективов Грузии. Его руководителями были известный дирижер Сосо Тугуши и знаменитый композитор Константин Певзнер. Я была солисткой оркестра, который прошел отборочные конкурсы и попал на фестиваль в Москву", — вспоминает Брегвадзе.

"Перед поездкой на фестиваль в Москву я очень волновалась, ведь это было мое первое выступление за пределами Грузии. Мне тогда было 20 лет", — сказала она.

Грузию на фестивале в Москве представляли именитые коллективы, в их числе и ансамбль народного танца под руководством народных артистов Грузии и СССР Ильи Сухишвили и Нино Рамишвили. Ныне это Национальный балет Грузии, известный в мире как Ансамбль Сухишвили.

Перед поездкой на фестиваль в Москву я очень волновалась, ведь это было мое первое выступление за пределами Грузии. Мне тогда было 20 лет

Мало кто ожидал, что оркестр ГПИ и Нани Брегвадзе станут лауреатами фестиваля в Москве. Но этот коллектив и молодая певица заслужили овации зрителей и признание жюри. "Хорошо помню свое выступление на фестивале в Москве. Я исполнила грузинскую песню "Потушила свечу" популярного композитора Гурама Бзванели на стихи поэта Иосифа Гришашвили. После выступления долго не смолкали аплодисменты, зал не отпускал меня и наш оркестр. У меня появились слезы радости за успех. Это было очень приятно", — говорит Нани Георгиевна.

Она скромно заметила, что ей "не очень удобно сейчас рассказывать о том, какую высокую оценку ее выступлению в Москве тогда дали российские и европейские специалисты". Но все это ей "запомнилось на всю жизнь". По ее словам, на фестивале состоялось "много интересных встреч с коллегами, с членами делегаций разных стран".

"Было очень приятно, что я и наш оркестр стали лауреатами московского фестиваля. Но самое главное нас ждало в Тбилиси — нашему оркестру и мне устроили необычайно теплый прием. Это была оценка нашего успешного выступления на фестивале в Москве", — сказала она.

Развернуть Солистка вокально-инструментального ансамбля "Орэра" Нани Брегвадзе © Малхаз Датикашвили и Сергей Эдишерашвили/ТАСС Солистка вокально-инструментального ансамбля "Орэра" Нани Брегвадзе © Малхаз Датикашвили и Сергей Эдишерашвили/ТАСС

Через год после фестиваля в Москве, будучи студенткой Тбилисской госконсерватории, она начала петь в знаменитом грузинском эстрадном оркестре "Рэро" и работала в этом коллективе до 1964 года. "В 1964 году я гастролировала с Московским мюзик-холлом в Париже. Тогда я впервые выступила во всемирно известном зале "Олимпия", получила прекрасные отзывы и от самого Шарля Азнавура", — вспоминает певица. В 1965 году ее пригласили в популярный грузинский вокально-инструментальный ансамбль "Орэра", в котором 15 лет была солисткой и побывала с гастролями в более чем 80 странах. "Хочу особо отметить, что многие годы моим бессменным аккомпаниатором была известная пианистка, народная артистка Грузии Медея Гонглиашвили. Я ей очень признательна", — сказала Брегвадзе.

В последние годы Нани Георгиевна выступает вместе с дочерью Экой Мамаладзе и внучкой Натальей Кутателадзе. Их совместные концерты состоялись в Грузии, России, Казахстане, на Украине, Кипре и других странах. В этом году запланированы новые выступления в Грузии и за рубежом. Нани Брегвадзе, которая в прошлом году отметила 80-летний юбилей, заверила, что будет "петь до тех пор, пока на это есть голос и силы".

Тенгиз Пачкория