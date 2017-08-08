Мединский: четыре фестиваля в Новгородской области получат поддержку Минкультуры

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Четыре музыкальных и военно-исторических фестиваля в Новгородской области получат статус федеральных и поддержку Министерства культуры РФ. Об этом сообщил журналистам в Великом Новгороде глава ведомства Владимир Мединский.

"Четыре фестиваля в Новгородской области получат федеральный статус и будут проходить при поддержке Министерства культуры. В том числе (конкурс) музыкантов имени Рахманинова, два исторических - Княжья братчина и Ганзейские дни в Новгороде, Военно-историческое общество станет официальным партнером военно-исторического фестиваля "Забытый подвиг - Вторая ударная армия" (реконструкция Любанской военной операции 1942 года - прим. ТАСС)", - сказал он.

Как прокомментировали ТАСС в департаменте культуры и туризма в Новгородской области, это позволит новгородским культурным событиям получить дополнительное финансирование и информационную поддержку не только в стране, но и за рубежом. "Однако перед этим нам предстоит заняться разработкой подробных планов", - сказал начальник комитета туризма Евгений Родионов.

Ближайший из отмеченных фестивалей - военно-музыкальное шоу "Княжья братчина" - пройдет 12-13 августа в Старой Руссе. В рамках фестиваля состоятся концертные выступления групп русской фолк-сцены, ярмарки с мастер-классами по изготовлению предметов древности. Центральным событием станут показательные массовые сражения воинов в костюмах средневековых дружинников.

Как уточнил по итогам совещания с министром культуры врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, глава федерального ведомства обсудил с представителями региона развитие туризма, театрального искусства, а также деятельность отделения Военно-исторического общества. "Наша задача была - скоординировать нашу работу с Министерством культуры", - отметил Никитин.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 8 августа завершает двухдневную рабочую поездку в Великий Новгород. Накануне он посетил объекты реставрации Новгородского музея-заповедника и археологический Троицкий раскоп.