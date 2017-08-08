Мединский: четыре фестиваля в Новгородской области получат поддержку Минкультуры

Нани Брегвадзе вспоминает успех на Всемирном фестивале молодежи и студентов в МосквеКультура 8 августа, 15:00
Шубенков о проблемах легкой атлетики с журналистами говорит как с "навязчивым таксистом"Спорт 8 августа, 14:59
Новосибирский аэропорт Толмачево за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 24%Транспорт 8 августа, 14:57
Новосибирские филологи нашли на Алтае копию знаменитого сочинения Ивана ГрозногоСибирь 8 августа, 14:55
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея УлюкаеваПроисшествия 8 августа, 14:50
Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключенияСпорт 8 августа, 14:46
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"Спорт 8 августа, 14:43
Саакашвили сообщил, что находится в ЛитвеМеждународная панорама 8 августа, 14:33
В район строительства Крымского моста доставлена вторая плавучая опораВ стране 8 августа, 14:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Четыре музыкальных и военно-исторических фестиваля в Новгородской области получат статус федеральных и поддержку Министерства культуры РФ. Об этом сообщил журналистам в Великом Новгороде глава ведомства Владимир Мединский.
"Четыре фестиваля в Новгородской области получат федеральный статус и будут проходить при поддержке Министерства культуры. В том числе (конкурс) музыкантов имени Рахманинова, два исторических - Княжья братчина и Ганзейские дни в Новгороде, Военно-историческое общество станет официальным партнером военно-исторического фестиваля "Забытый подвиг - Вторая ударная армия" (реконструкция Любанской военной операции 1942 года - прим. ТАСС)", - сказал он.
Как прокомментировали ТАСС в департаменте культуры и туризма в Новгородской области, это позволит новгородским культурным событиям получить дополнительное финансирование и информационную поддержку не только в стране, но и за рубежом. "Однако перед этим нам предстоит заняться разработкой подробных планов", - сказал начальник комитета туризма Евгений Родионов.
Ближайший из отмеченных фестивалей - военно-музыкальное шоу "Княжья братчина" - пройдет 12-13 августа в Старой Руссе. В рамках фестиваля состоятся концертные выступления групп русской фолк-сцены, ярмарки с мастер-классами по изготовлению предметов древности. Центральным событием станут показательные массовые сражения воинов в костюмах средневековых дружинников.
Как уточнил по итогам совещания с министром культуры врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, глава федерального ведомства обсудил с представителями региона развитие туризма, театрального искусства, а также деятельность отделения Военно-исторического общества. "Наша задача была - скоординировать нашу работу с Министерством культуры", - отметил Никитин.
Министр культуры РФ Владимир Мединский 8 августа завершает двухдневную рабочую поездку в Великий Новгород. Накануне он посетил объекты реставрации Новгородского музея-заповедника и археологический Троицкий раскоп.