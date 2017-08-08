Дети из 30 регионов РФ примут участие в фестивале "Киновертикаль" в Саратове

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САРАТОВ, 8 августа. /ТАСС/. Дети из 30 регионов России, а также из Белоруссии примут участие в фестивале детского и юношеского кино "Киновертикаль", который пройдет со 2 по 6 октября в Саратове. Участники и зрители встретятся с известными деятелями российского кино, в том числе с режиссером-мультипликатором Гарри Бардиным.
"В этом году для участия в конкурсной программе "Киновертикали" заявлено 275 киноработ из 30 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Новосибирск, Кемерово, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Саратов, Республика Крым и другие. Впервые заявлены работы двух студий анимации - "Мультифокус" и "Стрекоза" - из Республики Беларусь", - сообщила во вторник пресс-служба администрации Саратова.
Отмечается, что самым маленьким участникам фестиваля - по три года. Это воспитанники детского сада "Солнышко" из Новосибирска с двумя работами в номинации "Анимационный фильм".
В региональном Министерстве культуры ТАСС сообщили, что участники и гости конкурса смогут пообщаться с приглашенными звездами в рамках мастер-классов и обсудить киноработы профессиональных авторов вместе с их создателями - президентом фестиваля, режиссером-мультипликатором, лауреатом Государственной премии РФ Гарри Бардиным, кинодраматургом, художником, заслуженным деятелем искусств РФ Александром Адабашьяном, народным артистом РФ Дмитрием Певцовым и другими.
"В течение всей недели, со 2 по 6 октября, участники и гости увидят новые киноленты профессиональных авторов, посетят выставку ретрокинотехники и современного кинооборудования, смогут задать вопросы о создании современного кино и принять участие в мастер-классах", - уточнили в Министерстве культуры. Там добавили, что в дни фестиваля во всех кинотеатрах Саратовской области состоится ретроспективный показ кинолент "От экологии природы к экологии души" о выборе молодыми людьми жизненных приоритетов.
Открытый фестиваль-конкурс "Киновертикаль" в 2017 году пройдет в Саратове в четвертый раз. Фестиваль проводится Министерством культуры области, при поддержке Союза кинематографистов России. Фестиваль призван способствовать развитию российского кино и творческого потенциала молодежи. В "Киновертикали" могут принять участие дети до 16 лет.
Помимо профессиональных кинематографистов, судить работы смогут и зрители - все желающие примут участие в интернет-голосовании, по итогам которого определится фильм- победитель в номинации "Приз зрительских симпатий".