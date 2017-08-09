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В США умер кантри-певец Глен Кэмпбелл

Культура
9 августа, 1:57 UTC+3 ТАСС

Музыкант скончался в возрасте 81 года в клинике города Нэшвилл

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Материал из 1 страницы
© Photo by Amy Harris/Invision/AP

ТАСС, 9 августа. Американский актер, певец и музыкант Глен Кэмпбелл скончался во вторник в США в возрасте 81 года. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте артиста.

"С тяжелым сердцем мы объявляем о том, что в возрасте 81 года после длительной и мужественной борьбы с болезнью Альцгеймера умер любимый муж, отец, дед и легендарный певец и гитарист Глен Трэвис Кэмпбелл", - говорится в тексте. Отмечается, что певец скончался в клинике города Нэшвилл (штат Теннеси).

За полувековую карьеру музыкант выпустил более 70 альбомов, общий тираж которых превысил 40 млн копий. Он неоднократно становился обладателем премии Grammy. В 2012 году Кэмпбеллу вручили почетную Grammy за прижизненный вклад в развитие музыки и звукозаписи. В 2005 году его имя было внесено в списки Зала славы кантри-музыки в Нэшвилле.

Кэмпбелл родился в 1936 году в штате Арканзас в небогатой многодетной семье. В начале творческого пути он выступал в качестве гитариста с такими музыкантами, как Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, а также группой The Beach Boys. С 1960-х Кэмпбелл переключился на сольную карьеру. Пик его популярности пришелся на то же десятилетие, в 1967 году ему присудили Grammy сразу в двух номинациях за песни "Gentle on My Mind" и "By the Time I Get to Phoenix".

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