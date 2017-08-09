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В Вашингтоне прошла премьера новой версии мюзикла "Король и я"

Культура
9 августа, 7:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, августа. /ТАСС

Сюжет рассказывает о пребывании англичанки Анны Леоноуэнс при дворе короля Сиама в 1860-е годы в качестве школьной учительницы

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© Matthew Murphy/Kennedy Center

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Премьерный показ обновленной постановки мюзикла "Король и я" (The King and I) состоялся в Вашингтоне. Продемонстрировала новую версию постановки, созданной в 1951 году композитором Ричардом Роджерсом и либреттистом Оскаром Хаммерстайном, театральная труппа Линкольн-центра.

Артисты прибыли на гастроли в Вашингтон из Нью-Йорка, они до конца августа будут выступать на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Они заняты в постановке, которую осуществил два года назад режиссер театра Линкольн-центра Бартлетт Шер. Эта работа была удостоена в 2015 году в США театральной премии "Тони" сразу в четырех номинациях, включая "Лучшее возрождение мюзикла".

Сюжет мюзикла основан на реальных событиях, он рассказывает о пребывании англичанки Анны Леоноуэнс при дворе короля Сиама в 1860-е годы в качестве школьной учительницы.

Как отмечает режиссер, он восстановил "50-60 строк" оригинального либретто мюзикла, что позволило воссоздать в произведении "больше контекста". При этом отдельные эпизоды мюзикла, к примеру, размышления монарха о том, следует ли ему отгораживать свою страну от соседней Камбоджи защитной стеной, перекликаются с событиями нынешней политической жизни в США, поскольку президент Дональд Трамп планирует строить аналогичное сооружение на границе с Мексикой. 

Местные театральные критики высоко оценили нынешнюю постановку.

Шер считается одним из самых выдающихся американских театральных режиссеров последних без малого четырех десятков лет. Он ставил в том числе Уильяма Шекспира, Мольера и Генрика Ибсена. "Но я считаю, что Роджерс и Хаммерстайн входят в первую пятерку. Они изменили этот вид искусства", - сказал режиссер.

Сотрудник пресс-службы Кеннеди-центра Брендан Пэджетт сообщил ТАСС, что нынешняя постановка одного из самых известных бродвейских мюзиклов "еще не бывала за пределами США". Он затруднился уточнить, планирует ли труппа Линкольн-центра вывозить эту работу на зарубежные гастроли.

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