В Вашингтоне прошла премьера новой версии мюзикла "Король и я"Культура 9 августа, 7:29
Без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Московском регионеМосква 9 августа, 7:13
Правительство предоставило "Роснефти" право пользования Эргинским месторождениемЭкономика и бизнес 9 августа, 6:42
Ни одна панда не пострадала от землетрясения в КитаеОбщество 9 августа, 6:33
Haaretz: Израиль на тайных переговорах призывал США и РФ заставить Иран уйти из СирииМеждународная панорама 9 августа, 5:19
Переселение москвичей по программе реновации начнется до конца годаОбщество 9 августа, 4:52
Мантуров: объем выручки от проектов импортозамещения к 2020 году составит 500 млрд рублейЭкономика и бизнес 9 августа, 2:38
В Косове задержаны шесть граждан России и пять сербовПроисшествия 9 августа, 2:33
"Голодные до побед": Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством ЗиданаСпорт 9 августа, 2:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Премьерный показ обновленной постановки мюзикла "Король и я" (The King and I) состоялся в Вашингтоне. Продемонстрировала новую версию постановки, созданной в 1951 году композитором Ричардом Роджерсом и либреттистом Оскаром Хаммерстайном, театральная труппа Линкольн-центра.
Артисты прибыли на гастроли в Вашингтон из Нью-Йорка, они до конца августа будут выступать на сцене Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Они заняты в постановке, которую осуществил два года назад режиссер театра Линкольн-центра Бартлетт Шер. Эта работа была удостоена в 2015 году в США театральной премии "Тони" сразу в четырех номинациях, включая "Лучшее возрождение мюзикла".
Сюжет мюзикла основан на реальных событиях, он рассказывает о пребывании англичанки Анны Леоноуэнс при дворе короля Сиама в 1860-е годы в качестве школьной учительницы.
Как отмечает режиссер, он восстановил "50-60 строк" оригинального либретто мюзикла, что позволило воссоздать в произведении "больше контекста". При этом отдельные эпизоды мюзикла, к примеру, размышления монарха о том, следует ли ему отгораживать свою страну от соседней Камбоджи защитной стеной, перекликаются с событиями нынешней политической жизни в США, поскольку президент Дональд Трамп планирует строить аналогичное сооружение на границе с Мексикой.
Местные театральные критики высоко оценили нынешнюю постановку.
Шер считается одним из самых выдающихся американских театральных режиссеров последних без малого четырех десятков лет. Он ставил в том числе Уильяма Шекспира, Мольера и Генрика Ибсена. "Но я считаю, что Роджерс и Хаммерстайн входят в первую пятерку. Они изменили этот вид искусства", - сказал режиссер.
Сотрудник пресс-службы Кеннеди-центра Брендан Пэджетт сообщил ТАСС, что нынешняя постановка одного из самых известных бродвейских мюзиклов "еще не бывала за пределами США". Он затруднился уточнить, планирует ли труппа Линкольн-центра вывозить эту работу на зарубежные гастроли.