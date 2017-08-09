Дэниел Крэйг согласился сняться еще в двух фильмах про Джеймса Бонда

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ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Британский актер Дэниел Крэйг, который пару лет назад поклялся, что "скорее перережет себе вены", чем снимется еще в одном фильме про агента 007 Джеймса Бонда, согласился на съемки сразу в двух новых картинах. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
По ее данным, Крэйг поддался наконец на уговоры продюсера одной из самых продолжительных в мировой истории серии фильмов - Барбары Брокколи (и, предположительно, за огромный гонорар) и после съемок в роли Бонда в последних четырех кинофильмах воплотит образ супершпиона еще в двух лентах бондианы.
Первый из них, уже 25-й по счету, выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Имя режиссера, а также название самой картины пока не разглашается.
"Было много разговоров о том, кто станет следующим Бондом, но Барбаре удалось уговорить Дэниела на участие еще в двух фильмах", - приводит газета на условиях конфиденциальности слова информированного источника. - Его любят зрители во всем мире и (его участие) привело к настоящему возрождению фильмов, это касается и кассовых сборов".
Помимо Крэйга роль Бонда исполняли такие актеры, как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.
Первый фильм киноцикла под названием "Доктор Ноу" увидел свет в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.