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В Екатеринбурге впервые представят шелкографии Энди Уорхола

Культура
9 августа, 18:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, августа. /ТАСС

Выставка пройдет 31 августа в "Ельцин-Центре"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Серию шелкографий "Вымирающие виды" американского художника Энди Уорхола с изображениями редких животных впервые представят в Президентском центре имени Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Выставка подготовлена совместно с Европейским культурным клубом и Государственным Дарвиновским музеем, сообщает в среду пресс-служба "Ельцин Центра".

"Серия шелкографий "Вымирающие виды" была создана королем поп-арта в 1983 году по просьбе друзей, защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман. Выставка из десяти портретов редких животных будет представлена в Екатеринбурге 31 августа впервые и приурочена к Году экологии в России", - говорится в сообщении.

Посетители увидят изображения амурского тигра, африканского слона, орангутанга, черного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки и бабочки.

Еще одно название цикла - "Животные в гриме" - отражает способ создания этих портретов. "Уорхол выбирал наиболее вдохновляющие фотографии редких животных, а затем экспериментировал с цветом, накладывая его на бумагу через особые сетчатые трафареты, слой за слоем. Глубокие яркие цвета и их неожиданные сочетания, а также крупный формат привлекают внимание к проблеме опасности, которая грозит изображенным животным", - пояснили в центре.

По словам кураторов, цикл "Вымирающие виды" имел большой успех на всех выставках еще при жизни автора и стал одним из самых известных и знаковых в творческом наследии Уорхола.

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