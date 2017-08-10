Выставка о Юрии Любимове откроет фестиваль в Музее Москвы в честь 100-летия режиссера

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выставка "Любимов и время. 1917-2017. 100 лет истории страны и человека" откроется 30 августа в Музее Москвы в рамках программы "Век Юрия Любимова". О выставки экспозиции рассказала в четверг журналистам президент Благотворительного фонда по развитию театрального искусства Юрия Любимова, вдова режиссера Каталин Любимова.

"С выставки "Любимов и время" начнется основная программа празднования событий не только в российских городах, но и за рубежом, где работал в вынужденной эмиграции Юрий Петрович", - сказала Любимова. Она отметила, что это не научная выставка, а "диалог истории с человеком, который также был причастен к истории всей страны".

"Я прожила с Юрием Петровичем 38 лет. Это был самый прекрасный и красивый период в моей жизни, на который выпало также и много тяжелых испытаний. В этой выставке я старалась не переборщить с материалом, чтобы не утомить посетителей, выбирая самые важные моменты из личной и театральной жизни Юрия Любимова. Надеюсь, что это мне удалось", - сказала вдова режиссера.

Зеркальная выставка

Проект "Любимов и время" разместится в зале Провиантских складов Музея Москвы площадью 2000 квадратных метров. Театральный художник Алексей Трегубов решил разграничить пространство зеркальными коридорами. Попадая в них, зрители смогут почувствовать себя участниками знаменитых постановок Юрия Любимова, а преодолев весь маршрут, посетители окажутся на сцене. Спустившись с нее, они попадут в воссозданный кабинет Юрия Петровича в Театре на Таганке.

В экспозиции также будут использованы фото и видеозаписи репетиций, афиши, декорации к спектаклям, предметы искусства из личного архива семьи Любимовых.

Как сообщила директор Музея Москвы Алина Сапрыкина, выставка будет работать по специальному графику, за которым можно следить на сайте музея.

"Мы также предусмотрели льготное посещение для наших зрителей. В частности, в день юбилея Юрия Любимова, а также каждое третье воскресенье месяца экспозицию можно посетить совершенно бесплатно", - подчеркнула Сапрыкина.

Спектакль-шествие

В рамках выставки в Музее Москвы пройдут выступления артистов, показы студенческих спектаклей, творческие встречи с художниками, композиторами, коллегами и друзьями под общим названием "Беседы о Любимове". Центральным событием станет спектакль-шествие режиссера Максима Диденко и артистов Мастерской Брусникина, созданный по мотивам знаменитого спектакля Юрия Любимова "Десять дней, которые потрясли мир".

"Идея постановки в том, что посетители, свободно перемещаясь по выставке, будут погружаться в действие нашего спектакля. Одновременно в нескольких пространствах одновременно будут происходить события, отражающие ход революции 1917 года", - объяснил режиссер спектакля "Десять дней, которые потрясли мир" Максим Диденко.

Постановка будет идти 10 дней подряд с 29 сентября по 8 октября в Музее Москвы. Выставка "Любимов и время" завершится 26 октября.

"Век Юрия Любимова"

Программа, приуроченная к 100-летию Любимова, отмечается в течение всего 2017 года.

В рамках юбилейной программы проходит ряд мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, на родине режиссера в Ярославле, а также в других городах России и за рубежом. Среди них выставка "Любимов и время. 1917-2017. Сто лет истории страны и человека" в Музее Москвы, концерт "Посвящение Любимову" и вручение Общественной премии Юрия Любимова в Государственном академическом Большом театре России, сольный фортепианный концерт сэра Андраша Шиффа "In Memoriam Юрия Любимова" в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

О режиссере

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, проработал 84 года, из которых 80 лет - на театральном поприще.

Народный артист РФ, лауреат Государственной премии России и реформатор российского театра, Любимов поставил в Театре на Таганке более 100 спектаклей. Под его руководством "Таганка" стала самым авангардным театром СССР. Среди лучших спектаклей Любимова - "Добрый человек из Сезуана", "Гамлет", "Тартюф", "Борис Годунов", "Самоубийца".

Параллельно с работой в театре Юрий Любимов снимался в кино. В его фильмографии около 18 картин, в том числе "Цветные киноновеллы" (1941), "Дни и ночи" (1945), "Беспокойное хозяйство" (1946), "Робинзон Крузо" (1947), "Кубанские казаки" (1950), "Егор Булычев и другие" (1953), "Несколько слов в честь господина де Мольера" (1975).

Любимов прошел две войны, блокаду в Ленинграде, в начале 1980-х был вынужден эмигрировать. Работая по всему миру, всегда опирался на русскую классику. Вернулся в СССР в 1988 году.

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы.

Скончался 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.