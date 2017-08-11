Девять фильмов вошли в конкурсную программу сахалинского кинофестиваля "Край света"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Девять фильмов из 16 стран вошли в конкурсную программу сахалинского кинофестиваля "Край света", который 25 августа откроется в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фестиваля.

"Программа приобрела более глобальную перспективу. Наряду с фильмами соседних стран - Японии, Южной Кореи - есть картины, например, из Аргентины, из Франции. Восточная экзотика отступает на второй план, а на первый выходит история малой родины, которую каждый из нас в какой-то момент покидает, чтобы снова вернуться", - цитирует пресс-служба программного директора фестиваля Алексея Медведева

От России в конкурсе два фильма - "Аритмия" Бориса Хлебникова, которая получила Гран-при фестиваля "Кинотавр", и "Заложники" Резо Гигинеишвили, участвовавшая в "Панораме" Берлинского кинофестиваля и получившая приз за лучшую режиссерскую работу на "Кинотавре".

Стали известны также некоторые гости фестиваля. С фильмом "Аритмия" в Южно-Сахалинск приедут режиссер Борис Хлебников и исполнитель главной роли Александр Яценко. Фильм "Заложники" будут представлять режиссер Резо Гигинеишвили и актер Автандил Махарадзе, известный по главной роли в фильме "Покаяние" Тенгиза Абуладзе.

Фильм южнокорейского кинорежиссера Кима Ки Дука "Сеть" представит его продюсер Ким Сун Мо. А фильм "Молитва перед рассветом" - режиссер Жан-Стефан Совер, чей предыдущий фильм "Джонни - Бешеный пес" был представлен в официальной программе Каннского кинофестиваля в 2008 году. Гостем фестиваля с чешским фильмом "Женщина со льдом" станет актриса Петра Шпалкова, снимавшаяся, в частности, в фильме "Коля" Яна Сверака, который в 1997 году получил "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.