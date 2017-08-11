Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девять фильмов вошли в конкурсную программу сахалинского кинофестиваля "Край света"

Культура
11 августа, 4:55 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 11, августа. /ТАСС

Россию в конкурсе представят картина "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Заложники" Резо Гигинеишвили

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Девять фильмов из 16 стран вошли в конкурсную программу сахалинского кинофестиваля "Край света", который 25 августа откроется в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фестиваля.

"Программа приобрела более глобальную перспективу. Наряду с фильмами соседних стран - Японии, Южной Кореи - есть картины, например, из Аргентины, из Франции. Восточная экзотика отступает на второй план, а на первый выходит история малой родины, которую каждый из нас в какой-то момент покидает, чтобы снова вернуться", - цитирует пресс-служба программного директора фестиваля Алексея Медведева

От России в конкурсе два фильма - "Аритмия" Бориса Хлебникова, которая получила Гран-при фестиваля "Кинотавр", и "Заложники" Резо Гигинеишвили, участвовавшая в "Панораме" Берлинского кинофестиваля и получившая приз за лучшую режиссерскую работу на "Кинотавре".

Стали известны также некоторые гости фестиваля. С фильмом "Аритмия" в Южно-Сахалинск приедут режиссер Борис Хлебников и исполнитель главной роли Александр Яценко. Фильм "Заложники" будут представлять режиссер Резо Гигинеишвили и актер Автандил Махарадзе, известный по главной роли в фильме "Покаяние" Тенгиза Абуладзе.

Фильм южнокорейского кинорежиссера Кима Ки Дука "Сеть" представит его продюсер Ким Сун Мо. А фильм "Молитва перед рассветом" - режиссер Жан-Стефан Совер, чей предыдущий фильм "Джонни - Бешеный пес" был представлен в официальной программе Каннского кинофестиваля в 2008 году. Гостем фестиваля с чешским фильмом "Женщина со льдом" станет актриса Петра Шпалкова, снимавшаяся, в частности, в фильме "Коля" Яна Сверака, который в 1997 году получил "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия Франция Аргентина Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
2
Минобороны Японии примет необходимые меры в связи с ситуацией вокруг КНДР
3
"Известия": МЭР готовит поправки в закон об автотехосмотре
4
Канал CNN разорвал контракт с комментатором из-за нацистского приветствия
5
Трамп разочарован в лидере республиканцев в Сенате США
6
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
7
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама