Правительство утвердило порядок передачи музеям предметов из Музейного фонда России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Предметы государственной части Музейного фонда России будут теперь передаваться в пользование государственным и другим музеям с разрешения Министерства культуры. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждено положение, определяющее порядок передачи таких музейных предметов и коллекций в безвозмездное пользование музеям и другим организациям. Устанавливается, что музейные предметы и коллекции передаются с разрешения Минкультуры России, которое оформляется приказом", - говорится в справке к документу.

Отмечается, что срок, на который передаются в безвозмездное пользование музейные предметы и коллекции, находящиеся в федеральной собственности или собственности субъекта Федерации, будет определяться договором.