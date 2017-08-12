Правительство утвердило порядок передачи музеям предметов из Музейного фонда России

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Предметы государственной части Музейного фонда России будут теперь передаваться в пользование государственным и другим музеям с разрешения Министерства культуры. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением утверждено положение, определяющее порядок передачи таких музейных предметов и коллекций в безвозмездное пользование музеям и другим организациям. Устанавливается, что музейные предметы и коллекции передаются с разрешения Минкультуры России, которое оформляется приказом", - говорится в справке к документу.
Отмечается, что срок, на который передаются в безвозмездное пользование музейные предметы и коллекции, находящиеся в федеральной собственности или собственности субъекта Федерации, будет определяться договором.