Артисты балета Большого театра выступили на концерте в Аргентине

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 августа. /Корр. Елена Кондратьева/. Гала-концерт с участием артистов балета из разных стран прошел в пятницу в аргентинской столице. На сцену театра Coliseo, в частности, вышли премьер и прима-балерина Большого театра Денис Родькин и Юлия Степанова.
В первом акте артисты исполнили отрывок из балета "Баядерка". Они также закрывали гала-концерт исполнением партий принца Зигфрида и Одиллии из балета "Лебединое озеро".
Как отметил Родькин в беседе с корреспондентом ТАСС, в Аргентине он выступает впервые. "Я был один раз в Бразилии, танцевал балет "Спартак" с Большим театром. Но частным образом в Латинской Америке я впервые", - сказал он.
По словам премьера Большого театра, местная балетная школа у него ассоциируется прежде всего с танцовщиком Хулио Боккой, который 20 лет танцевал в труппе Американского театра балета. "Я знаю его с самого раннего детства, и он всегда меня впечатлял и впечатляет до сих пор. Какие-то вещи, которые он делал на сцене, до сих пор повторить очень сложно, я бы даже сказал практически невозможно", - добавил он.
В концерте принял участие россиянин Дмитрий Загребин, который до 2011 года входил в труппу Большого театра. Сейчас он является солистом Шведского Королевского балета. Он исполнил па-де-де Актеона из балета "Эсмеральда". Его партнером в номере стала солистка Американского театра балета Изабелла Бойлстон, исполнившая партию Дианы.
Кроме того, на сцене Coliseo выступили украинец Иван Путров, входящий в труппу Королевского балета Ковент Гарден, и датчанин Албан Лендорф из Американского балетного театра, а также артисты балетной труппы Оперного театра Штутгарта и Английского национального балета.
В субботу все участники гала-концерта вновь выступят перед аргентинской публикой. По словам организаторов, билеты были полностью раскуплены на обе даты.