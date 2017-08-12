Медведев поздравил композитора Слонимского с 85-летним юбилеем

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием композитора Сергея Слонимского, подчеркнув высокую ценность произведений мастера для отечественного искусства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Вам, прекрасному пианисту, музыковеду, композитору и педагогу, подвластны разные жанры и направления - от вокальных пьес и песен до балета и оперы. От фольклорных мотивов до новейших композиций. Ваши произведения отличаются искренностью и глубиной, а еще - яркой индивидуальностью. Все это сделало их неотъемлемой частью отечественного искусства, культурной приметой эпохи", - говорится в поздравительной телеграмме.

Отмечается, что особой страницей биографии Слонимского стала работа в Санкт-Петербургской консерватории, где он подготовил немало талантливых музыкантов.

Сергей Слонимский - автор опер "Виринея", "Мария Стюарт", "Мастер и Маргарита", "Видения Иоанна Грозного", балета "Икар", многих вокальных и инструментальных циклов, театральной и киномузыки.