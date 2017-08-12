Молодые художники со всей России примут участие в фестивале творчества "Хвалынские этюды"

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САРАТОВ, 12 августа. /ТАСС/. Около 50 лучших молодых художников примут участие в фестивале творчества "Хвалынские этюды", который пройдет на родине Кузьмы Петрова-Водкина в городе Хвалынск Саратовской области. Мероприятия, в течении которых художники до 30 лет будут общаться, заниматься творчеством, посещать мастер-классы, пройдут с 20 по 26 августа, сообщила в субботу журналистам режиссер фестиваля Татьяна Симонова.
"Всего ожидается участие около 50 мастеров живописи из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края, Марий Эл, Самарской области, Башкортостана и других регионов страны. Все участники - художники до 30 лет прошли отбор и теперь примут участие в мастер-классах, обсуждениях, семинарах, квестах. Таким образом молодежь может не только совершенствоваться творчески, но и определяться с жизненными ориентирами", - сказала Симонова.
Она добавила, что мастер-классы для молодых людей проведут, в частности, члены "Союза художников" и "Росизо". В рамках фестиваля также состоится костюмированный велопробег, выставка картин и праздничный концерт.
На закрытие фестиваля состоится открытие арт-объекта, созданного участниками в подарок жителям Хвалынска. Подробности идеи пока не раскрываются, чтобы преподнести жителям сюрприз.
Фестиваль "Хвалынские этюды" пройдет в этом году в регионе во второй раз. Инициатором его проведения является спикер Госдумы Вячеслав Володин.