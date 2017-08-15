Третьяковская галерея выпустила абонементы для "друзей"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Третьяковская галерея в рамках программы лояльности выпустила карты "Друг Третьяковки", которые позволят посещать постоянную экспозицию и временные выставки без билета и очереди, сообщила ТАСС начальник отдела развития музея Ольга Драничкина.

Персональная карта оформляется на один год и действует в зданиях Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, в Новой Третьяковке и Инженерном корпусе. Самый бюджетный ее вариант, рассчитанный на посетителей моложе 26 лет и старше 60 лет, стоит две тысячи рублей. Цена семейного абонемента для двух взрослых и трех детей - 10 тыс. рублей. Приобретая карту за 100 тыс. рублей, можно посещать Третьяковскую галерею в сопровождении трех человек, получая также дополнительные приглашения на вернисажи и лекции.

"Карта "Друг Третьяковки" была введена для обеспечения удобства наших посетителей. Она дает право на посещение постоянной экспозиции и временных выставок без покупки билета, без очереди и во внерабочее время, например, в понедельник и в утренние часы", - сказала Драничкина.

Она уточнила, что программа лояльности, в рамках которой выпущены карты, поделена на четыре уровня, каждый из которых предполагает специальные условия посещения галереи.

Также участникам программы предоставляется возможность бесплатного посещения событий проекта "Четверги допоздна на Крымском Валу", приоритетная покупка билетов и абонементов, скидка на экскурсионное обслуживание и товары музейного магазина.

Стать участником программы можно, проконсультировавшись на стойке "Друг музея" в Малом Толмачевском переулке, а также в любом здании галереи.