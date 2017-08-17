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Лучший голос Земли: самые известные песни Муслима Магомаева

Культура
17 августа, 10:00 UTC+3

75 лет назад в Баку родился легендарный советский эстрадный певец. ТАСС собрал самые популярные его песни и рассказал об истории их создания

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Муслим Магомаев, 1983 год

Муслим Магомаев, 1983 год

© Виталий Созинов/ТАСС

Всесоюзная известность к Муслиму Магомаеву пришла после выступления в Кремлевском дворце съездов на фестивале азербайджанского искусства в 1962 году, после чего последовали сольные концерты, стажировка в театре "Ла Скала" в Италии, гастроли в Париже.

Магомаеву предлагали годовой контракт на работу в Европе, обещали сделать из него звезду мирового масштаба. Но Министерство культуры СССР запретило: певец должен был выступать на правительственных концертах.

В репертуаре Магомаева было более 600 произведений. Он вел передачи на телевидении о жизни звезд мировой оперной сцены, писал книги. Одной из его последних песен стала композиция "Прощай, Баку", записанная в 2007 году.

В честь юбилея великого певца ТАСС составил плей-лист из самых популярных его песен. 

В мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973) Муслим Магомаев исполнял партии Трубадура, Сыщика и Атаманши. Музыку к "Серенаде Трубадура", которая также известна как "Луч солнца золотого", написал Геннадий Гладков. Слова Юрия Энтина. В рейтинге 100 лучших русских песен, который составил журнал "Русский репортер" при помощи открытого голосования, эта композиция занимает 35-е место.

"Синюю вечность" нередко называют главной песней Муслима Магомаева. Музыку к композиции написал он сам, а стихи — его друг Геннадий Козловский. Эту песню Магомаев исполнял в Каннах на Международном фестивале грамзаписи и музыкальных изданий МИДЕМ. Как позже вспоминал певец, ему хлопали дольше других певцов.

"Написал я ее в весьма интересной ситуации. Мелодия возникла у меня во время ужина с друзьями в ресторане. Я быстро стал записывать ноты на крахмальной белоснежной салфетке, которую потом взял себе, оплатив ее стоимость", — писал в своих мемуарах Магомаев. 

Песня "Лучший город земли", негласный гимн Москвы, была записана в 1964 году. Музыку к ней сочинил композитор Арно Бабаджанян. По радио она транслировалась всего месяц, после чего ее запретили по приказу Никиты Хрущева. "Твист о Москве? Запретить!" — воскликнул он. Но вскоре Хрущева сняли, а песню реабилитировали.

"Королева красоты" — еще одна песня, написанная Арно Бабаджаняном. Он долгое время сотрудничал с Муслимом Магомаевым и с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским и Леонидом Дербеневым. Они создали немало музыкальных шедевров, которые до сих пор звучат по радио и телевидению. 

О песне "Чертово колесо" Муслим Магомаев вспоминал: "Чертову колесу" Арно не дал раскрутиться в полную меру: не дождался, когда она достигнет пика своей популярности, и тут же "выдал" "Свадьбу". Нетерпеливый талант Бабаджаняна как бы сам себе наступал на пятки. Мелодии "поджимали" его, рождаясь одна за другой".

"Вдоль по Питерской" — русская народная песня, ставшая известной в исполнении Федора Шаляпина. Магомаев называл ее своей единственной русской песней, остальные же — интернациональными. Он выступал с ней в Ла Скала, но его исполнение очень не нравилось министру культуры Екатерине Фурцевой. Она просила артиста перестать "петь псевдорусские песни".

"На правительственный концерт меня с этой песней не пускали. Фурцева объясняла: "Я знаю, что очень просят, чтобы вы спели "Вдоль по Питерской". Но мне не нравится, как вы ее поете. Вы можете петь нормально? Понимаете, нормально", — вспоминал Магомаев.

Итальянскую песню "Белла чао", согласно легенде, написал кто-то из партизан, участников движения Сопротивления во время Второй мировой войны. В Советском Союзе она стала популярной после того, как в 1963 году ее исполнил Муслим Магомаев. Он пел ее на итальянском и русском языках. 

Виктория Сальникова

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