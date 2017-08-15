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Последний прижизненный портрет Шаляпина впервые выставлен в Кисловодске

Культура
15 августа, 22:42 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 15, августа. /ТАСС

Портрет написал художник Василий Шухаев во Франции в 1934 году

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КИСЛОВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Последний прижизненный портрет Федора Шаляпина, написанный художником Василием Шухаевым во Франции в 1934 году, выставлен в Кисловодске. Как сообщили ТАСС в литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина", это главный экспонат открывшейся здесь выставки из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

"Картина впервые покинула музей Санкт-Петербурга… Эта работа считается одним из лучших последних изображений Федора Ивановича, созданных в эмиграции", - сказала старший научный сотрудник музея Елена Федосова.

При написании портрета Шухаев использовал довольно редкий композиционный прием "голова крупным планом", что позволило художнику акцентировать внимание исключительно на лице певца и донести до зрителя его внутреннее душевное состояние. На выставке также представлены художественные работы самого певца - дружеские шаржи. Выставка будет работать до середины октября.

Выставка "И грянул гром Шаляпина - Бориса" из собрания Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки открыла 20 июня XXVII Шаляпинский сезон в Кисловодске. Главным экспонатом в отдельной витрине представлен театральный коронационный костюм для роли Бориса Годунова - более чем 20-килограммовое произведение искусства с орнаментом в виде цветов и листьев. Костюм был приобретен у дочери певца Марины Федоровны Шаляпиной-Фредди в 1997 году и практически нигде еще не выставлялся.

Шаляпин был в Кисловодске пять раз. На гастролях в 1899 году он представлял величайшие мировые оперы - "Русалку" Даргомыжского, "Жизнь за царя" Глинки, "Бориса Годунова" Мусоргского, "Паяцы" Леонкавалло. Билеты раскупали за три часа, даже несколько концертов не удовлетворяли ажиотажный спрос. Потому в один из приездов в 1917 году певец и устроил свое знаменитое выступление с балкона дачи купца Ушакова, которую снимал на время гастролей, - нынешнего музея его имени.

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