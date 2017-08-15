Последний прижизненный портрет Шаляпина впервые выставлен в Кисловодске

Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 22:25
Нестеров: "Спартак" доставит немало проблем всем соперникам в чемпионате КХЛСпорт 15 августа, 22:21
Тренер Епанчинцев остался доволен самоотдачей хоккеистов "Спартака" в матче с ЦСКАСпорт 15 августа, 22:19
Тренер ЦСКА Никитин считает, что говорить о перспективах Марченко в клубе рановатоСпорт 15 августа, 22:10
ЦСКА победил "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 15 августа, 21:31
Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild cardСпорт 15 августа, 21:14
Число жертв наводнений в Сьерра-Леоне приблизилось к 400Происшествия 15 августа, 20:53
Токсикологи нашли в организме гольфиста Вудса ингредиент марихуаныСпорт 15 августа, 20:40
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставкуЭкономика и бизнес 15 августа, 20:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИСЛОВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Последний прижизненный портрет Федора Шаляпина, написанный художником Василием Шухаевым во Франции в 1934 году, выставлен в Кисловодске. Как сообщили ТАСС в литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина", это главный экспонат открывшейся здесь выставки из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.
"Картина впервые покинула музей Санкт-Петербурга… Эта работа считается одним из лучших последних изображений Федора Ивановича, созданных в эмиграции", - сказала старший научный сотрудник музея Елена Федосова.
При написании портрета Шухаев использовал довольно редкий композиционный прием "голова крупным планом", что позволило художнику акцентировать внимание исключительно на лице певца и донести до зрителя его внутреннее душевное состояние. На выставке также представлены художественные работы самого певца - дружеские шаржи. Выставка будет работать до середины октября.
Выставка "И грянул гром Шаляпина - Бориса" из собрания Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки открыла 20 июня XXVII Шаляпинский сезон в Кисловодске. Главным экспонатом в отдельной витрине представлен театральный коронационный костюм для роли Бориса Годунова - более чем 20-килограммовое произведение искусства с орнаментом в виде цветов и листьев. Костюм был приобретен у дочери певца Марины Федоровны Шаляпиной-Фредди в 1997 году и практически нигде еще не выставлялся.
Шаляпин был в Кисловодске пять раз. На гастролях в 1899 году он представлял величайшие мировые оперы - "Русалку" Даргомыжского, "Жизнь за царя" Глинки, "Бориса Годунова" Мусоргского, "Паяцы" Леонкавалло. Билеты раскупали за три часа, даже несколько концертов не удовлетворяли ажиотажный спрос. Потому в один из приездов в 1917 году певец и устроил свое знаменитое выступление с балкона дачи купца Ушакова, которую снимал на время гастролей, - нынешнего музея его имени.