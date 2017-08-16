СТС приступил к съемкам сериала о космонавтах с Михаилом Ефремовым

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Телеканал СТС приступил к съемкам комедийного сериала "Команда Б" с Владимиром Яглычом и Михаилом Ефремовым об обычных людях, которые будут бороться за право полететь на Луну наравне с настоящими космонавтами.
"Телеканал СТС приступил к съемкам космического сериала "Команда Б" о самых обыкновенных людях, готовых побороться с настоящими космонавтами за право полететь на Луну. Покорять просторы Вселенной в новом проекте будут звезды российского кино - Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Карина Андоленко, Ян Цапник, Михаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Баталов и другие популярные актеры", - говорится в пресс-релизе телеканала.
По сюжету героев будут ждать не только серьезные испытания, в которых они докажут свою пригодность к полету в космос, но и встречи с инопланетянами. В первом сезоне проекта планируется выпустить 20 серий по 24 минуты. Следить за приключениями героев зрители смогут уже в новом телесезоне.