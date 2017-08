Сорок лет без "короля": в США вспоминают Элвиса Пресли

Тысячи поклонников творчества Элвиса Пресли собираются на этой неделе у принадлежавшего ему поместья "Грейслэнд" в городе Мемфис (штат Теннесси). Они зажигают свечи в память о легендарном музыканте, который скончался 40 лет назад — 16 августа 1977 года.

О том, каким "король рок-н-ролла" был вдали от сцены, рассказал ТАСС знавший его лично популярный в США кантри-исполнитель Тони Браун. Он был пианистом Пресли и выступал вместе с ним в последние годы жизни певца.

"Элвис был очень приятным парнем, по-южному очень открытым, дружелюбным", — вспоминает Браун, который не раз вместе с другими музыкантами бывал в гостях у "короля рок-н-ролла". "Он совсем не был человеком с раздутым самомнением, — отмечает исполнитель. — Он не был таким, каким можно вообразить себе типичную рок-звезду — помешанным на собственном эго. Он был очень-очень хорошим парнем".

Брауна познакомил с Пресли в 1969 году музыкант Джон Дэниел Самнер, творчество которого "король рок-н-ролла" очень любил. "Не стоит и говорить, что тогда Элвис выглядел на миллион долларов — очень стройный, просто идеальный образчик мужчины, — припомнил Браун. — Он был рок-звездой. Я и мечтать не мог, что буду с ним играть".

Позже Браун стал участником коллектива The Voice, который исполнял музыку в религиозном жанре госпел и, наряду с несколькими другими группами, сотрудничал с Пресли.

Пресли очень любил петь госпел. Мы должны были быть на связи 24 часа в сутки, и, если позвонят, ехать в "Грейслэнд", в Беверли-Хиллз или Палм-Спрингс, в зависимости от того, где он тогда находился, и играть госпел Тони Браун пианист

Как отмечает Браун, во время таких визитов, которые иногда продолжались всю ночь, Пресли никогда не устраивал шумных вечеринок. "Мне кажется, многие могли бы подумать, что у него дома было полно девиц, — рассказывает исполнитель. — Но это было совсем не так. Когда я бывал у него, то, помимо меня, было трое ребят [музыкантов], и его телохранители — Ред Уэст и Сонни Уэст. То есть, только он и ребята, которые исполняли госпел".

"И он совсем не пил, только если воду, — впоминает Браун. — У него может и были проблемы с препаратами, которые ему выписывали врачи, но я эту его сторону никогда не видел".

"Со временем он стал брать ребят с собой в концертные туры, мы открывали шоу", — говорит музыкант. Сначала пианистом Пресли был Глен Ди Хардин, однако впоследствии он предпочел играть вместе с певицей Эммилу Харрис. После этого пианистом "короля рок-н-ролла" стал Браун.

На одной сцене

"Самые захватывающие ощущения я испытал, когда мы играли в первый раз, это было в Канзас-Сити. Когда зазвучала музыкальная тема, под которую выходил на сцену Элвис, у меня по спине побежали мурашки — это было так сюрреалистично", — признается Браун.

Как вспоминает музыкант, во время концертного тура Пресли и другие участники шоу обычно путешествовали на четырех самолетах, которые прибывали в день выступления. "Элвис готовился к выходу на сцену в гостинице или прямо на борту", — отмечает Браун. У "короля рок-н-ролла" были специалисты, которые готовили к выступлению его прическу, костюм и гитару.

По словам Брауна, Пресли выступал довольно часто. При этом во время туров в Лас-Вегас он выходил на сцену два раза за ночь. "Он ненавидел выступать в Лас-Вегасе, потому что заплатить за места ближе к сцене могли позволить себе только богатеи", — поясняет Браун. По его мнению, Пресли предпочитал своих обычных верных фанатов.

Элвис Пресли подписывает автографы для своих фанатов. Нью-Йорк, 29 октября 1956 года © CBS Photo Archive/Getty Images

"Когда он выступал в Лас-Вегасе в 1969 году, я ездил туда и видел его шоу, это было потрясающе, — отметил музыкант. — Но когда я играл с Элвисом, все уже было иначе. Он тогда уже набрал вес. В отеле "Хилтон" в Лас-Вегасе все столики у сцены были заняты очень состоятельными зрителями. Это были люди более старшего возраста, они сидели и просто смотрели на него. Не думаю, что это ему нравилось, мне кажется, он предпочитал, чтобы царила суматоха".

По мнению Брауна, "король рок-н-ролла" очень тепло относился к своим поклонникам.

Он был бы рад просто выйти в толпу и начать обниматься со всеми, но не мог. Он и по улице просто пройти не мог. Такие люди, как Элвис Пресли или Майкл Джексон, не имеют возможности жить обычной жизнью Тони Браун пианист

"Когда он выступал на сцене, он часто раздавал шейные платки, другие вещи, — припомнил Браун. — Для него это был способ соприкоснуться с людьми, так он мог быть ближе к ним, чтобы, при этом, его не раздавили в толпе. Думаю, если бы Элвис мог, он был бы рад просто пройтись и побеседовать с людьми, но это было невозможно".

Браун выступал с Пресли и на том концерте, который стал для "короля рок-н-ролла" последним. "Это было 26 июня в Индианаполисе", — говорит музыкант. Вскоре после этого Пресли скончался.

"Планировалось, что в августе у нас начнется концертный тур, он должен был стартовать в штате Мэн, — рассказывает Браун. — Мы были в аэропорту, ждали, когда прибудет самолет для участников шоу. На нем мы должны были вылететь в Портленд, где планировался первый концерт".

"Потом нам сказали: "Тур отменяется, мы вам позвоним". Нам тогда не сообщили, что произошло, — вспоминает музыкант. — И когда я ехал на машине домой, то услышал по радио, что Элвиса нашли мертвым в ванной комнате. Не стоит и говорить, что для меня это стало шоком".

Секрет успеха

По мнению Брауна, успех Пресли был обусловлен целым рядом факторов. Одним из них стал оригинальный выбор сценических костюмов. "Сначала он сам продумывал свой стиль одежды. Он покупал все свои вещи в секонд-хендах, — говорит музыкант. — Он создавал свой стиль сам от начала и до конца".

"Комбинезоны появились у него, только когда он начал выступать в Лас-Вегасе, а если посмотреть на более ранние фото с его концертов, видно, что он выходил на сцену в брюках и модной куртке или в рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, он выглядел классно, — рассказывает Браун. — Когда он стал выступать в Вегасе, думаю, посчитали, что он должен одеваться, как знаменитость, или что-то вроде того. Поначалу он хорошо смотрелся в этих комбинезонах, но в конце располнел, а эти вещи очень много весили".

Выступление Пресли за несколько месяцев до смерти. Милуоки, 27 апреля 1977 года © Ronald C. Modra/ Getty Images

Браун рассказал, что как-то во время пребывания в "Грейслэнд" имел возможность хорошо изучить комбинезоны Пресли. "Они были очень тяжелыми, сделанными из плотного материала. Элвис в них сильно потел. Он был очень активен на сцене. Позже он уже не мог двигаться так же, как когда был моложе", — вспоминает музыкант.

По сути, Элвис изменил поп-культуру так же, как The Beatles. Все делали прически, как у участников The Beatles, и носили ботинки челси. А Элвис укладывал волосы с помощью бриллиантина, он придавал им блеск, одевался очень сексуально: куртка, расстегнутая до середины рубашка. Каждый парень хотел так выглядеть

"Если приехать в любую страну и спросить людей, кого из иностранцев они могут назвать, кроме политиков, то они назовут Элвиса, The Beatles, Майкла Джексона, ну и потом кого-то еще, — утверждает Браун. — Думаю, Элвис и Майкл Джексон — величайшие звезды и самые выдающиеся исполнители из тех, которые когда-либо появлялись на свет".

По мнению Брауна, на Пресли большое влияние оказало творчество афроамериканцев. "Его очень привлекала музыка темнокожих — госпел, в Мемфисе он, когда находил возможность, приходил в церковь, где собирались темнокожие, — сообщил музыкант. — Думаю, он стал первым белым парнем, который пел, как темнокожий. Он двигался [на сцене], как темнокожий и исполнял музыку с таким настроением, как темнокожий певец в жанре спиричуэлс".

"Его называли рок-н-ролл певцом, но, на самом деле, он был кем-то большим, он был и соул-певцом, и блюз-певцом, и рок-певцом", — считает Браун. "В 1950-х годах то, что делал Элвис, не делал никто другой, — подчеркнул пианист. — Церковь запрещала прихожанам смотреть его шоу, так как они считались слишком сексуальными. Когда Элвис пришел на шоу Эда Салливана, то операторам не разрешали снимать его ниже пояса".

"Потом многие пытались делать то же, что и Элвис, но он был первым, и он был лучшим", — подчеркнул музыкант.

Слияние стилей

Схожие оценки высказал в беседе с ТАСС известный критик, ветеран музыкальной журналистики США Джим Бессман. Он напомнил о высказывании, которое приписывают известному американскому продюсеру Сэму Филлипсу, владевшему лейблом Sun Records: "Если бы я нашел белого парня, который пел, как негр, и обладал негритянской манерой исполнения, я бы заработал миллион долларов".

Бессман отмечает, что, хотя сам Филлипс отрицал авторство этой цитаты, она "суммирует значение Элвиса Пресли". Считается, что именно Филлипс, которому принадлежала звукозаписывающая студия Sun ("Сан") в Мемфисе, первым разглядел талант будущего "короля рок-н-ролла".

Пресли, который родился в Тьюпело (штат Миссисипи), в сотне миль к юго-востоку от Мемфиса, по сути, впитал в себя музыкальное влияние "хиллбилли", или традиционной народной музыки, а также афроамериканского блюзового стиля, вместе они и легли в основу раннего рок-н-ролла Джим Бессман музыкальный критик

Бессман утверждает, что "хотя на Юге была расовая сегрегация, белые и черные жили близко, они оказывали влияние на музыкальные стили друг друга".

"Великий автор и исполнитель кантри Хэнк Уильямс учился играть на гитаре у блюзмена из Алабамы Руфуса Пейна, а легенда кантри Джонни Кэш, который записывал рок-н-ролл в студии Sun в то же время, что и Пресли, однажды сказал мне, что на него оказала значительное влияние выдающаяся исполнительница музыки госпел, темнокожая певица и гитаристка Сестра Розетта Тарп, она так же повлияла и на других первопроходцев рок-н-ролла", — поясняет Бессман.

Как он рассказывает, Пресли пришел на студию Sun в августе 1953 года, через два года после того, как там была записана песня "Rocket 88", которую многие называют первой записью в жанре рок-н-ролла.

В следующем году Пресли записал песни темнокожего блюзового певца Артура Крудапа "That's All Right" и "Blue Moon of Kentucky" Билла Монро, известного как "отец блюграсса" — разновидности традиционной музыки, которую играли потомки ирландских, шотландских и английских поселенцев в Северной Америке. Как поясняет Бессман, "обе записи вышли вместе в 1954 году в качестве первого сингла Пресли для Sun".

Ключевыми факторами его успеха было то, что он слил два стиля белой и черной американской музыки в один — свой собственный, и то, что у него был великолепный певческий голос Джим Бессман музыкальный критик

Как отмечает Бессман, в тот период начало получать все большее распространение понятие "рок-н-ролл", а музыка темнокожих исполнителей, в том числе благодаря радио, приобретала популярность среди белых подростков.

"Однако, Пресли также повезло с историческим периодом, в середине и конце 1950-х годов начало взрослеть поколение послевоенного "бэби-бума" и они, как и предыдущие поколения, нуждались в собственной музыке", — констатировал критик. "Кроме того, в то время наступала эра телевидения", — добавляет он.

Концерт Элвиса Пресли под открытым небом. Тьюпело, 26 сентября 1956 года © Hulton Archive/Getty Images

Как подчеркивает Бессман, "Пресли был очень харизматичным исполнителем, его движения бедрами придавали выступлениям столь сильный сексуальный подтекст, что, как известно, первоначально его показывали по телевизору только выше пояса".

Как указывает критик, "хотя Пресли не писал песни сам, он привлекал лучших композиторов-песенников своего времени". "Таким образом, не говоря уже об огромном таланте Пресли, как певца и исполнителя, с культурной точки зрения, все условия соответствовали тому, чтобы он стал бесспорным "королем рок-н-ролла", — подчеркивает Бессман.

Иван Пильщиков