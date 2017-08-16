Более 500 музыкантов выступят на фестивале военных оркестров "Спасская башня на Сахалине"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Более 500 оркестрантов и артистов примут участие в IV Сахалинском международном фестивале военных оркестров "Спасская башня на Сахалине", который пройдет с 7 по 11 сентября в островном регионе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Сахалинской филармонии.

"Четвертый по счету Сахалинский международный фестиваль военных оркестров "Спасская башня на Сахалине" пройдет с 7 по 11 сентября в островном регионе. Он посвящен 70-летнему юбилею Сахалинской области и станет самым большим фестивалем в истории островного региона: в нем примут участие более 500 оркестрантов и артистов в составе одиннадцати коллективов", - говорится в сообщении.

Постоянным участником "Спасской башни на Сахалине" является Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина. Музыкальный коллектив, начиная с 2009 года, участвовал во всех островных фестивалях военных оркестров, а также в межфестивальных мероприятиях. Вместе с ним прилетят и его солисты Наталия Манулик, Дмитрий Филиппов и Светлана Ильина, а также специальный гость фестиваля - российская певица Мари Карне, которая, как отметили в филармонии, известна своим умением погружаться в разные музыкальные стили и направления.

"Впервые на остров приедет Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля вместе с ротой специального караула Президентского полка и оркестр штаба Северо- Западного округа войск национальной гвардии РФ. Военные музыканты из Санкт-Петербурга продемонстрируют свое творчество вместе с артистами Государственного ансамбля песни и танца "Белые ночи", - цитирует пресс-служба директора Сахалинской филармонии Илью Александрова.

Выступит также оркестр штаба Центрального военного округа (из Екатеринбурга), или, как его еще называют зрители, "Танцующий оркестр" - участник III фестиваля "Спасская башня на Сахалине" (2015 год).

"Мы также ожидаем военные музыкальные коллективы практически со всего Дальнего Востока. В числе иностранных участников очень интересный музыкальный коллектив из Китая - женский духовой оркестр округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян, который очень популярен как у себя в стране, так и за ее пределами, он регулярно выступает на международных мероприятиях самого высокого уровня. Иностранные гости также будут представлены китайским ансамблем "Чжан Вэй У Ши", который в народе называют "Китайскими львами". Артисты этого коллектива соединяют традиции китайского танца, циркового и акробатического искусства с элементами боевого искусства ушу", - отметил Александров.