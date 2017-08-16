ТВЦ покажет фильм к юбилею фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Телеканал ТВЦ подготовил документальный фильм "Спасская башня". 10 лет в ритме марша" к юбилею Международного военно-музыкального фестиваля, который в этом году пройдет с 26 августа по 3 сентября в Москве. Об этом сообщил в среду комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

"У нас сложились очень теплые отношения с телекомпанией ТВЦ, они ведут трансляцию, помимо репортажей в дни фестиваля. Но в прошлом году они вышли на нас с неожиданным предложением - организовать съемки фильма о 10-летней истории фестиваля: показать в фильме людей, инструменты, жанр, взять какие-то непостановочные интервью у зрителей и так далее. Мы согласились и с волнением ждем этого фильма, который будет транслироваться на канале 26 августа", - сказал Хлебников.

Программа фестиваля

В этом году на главной площади страны соберутся 29 коллективов из России, Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Швейцарии и Чили.

По традиции, фестиваль будет включать специальную программу "Спасская башня детям" с конкурсом детских и молодежных духовых оркестров, в котором примут участие коллективы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сызрани, Донецка, Луганска и Израиля. Для юных музыкантов пройдут мастер-классы, тематические спортивные и музыкальные мероприятия. В завершающий день фестиваля свое мастерство продемонстрируют молодежные почетные караулы из разных регионов России.

"Спасская башня"

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. За десятилетнюю историю мероприятия более 150 коллективов из 50 стран мира стали его участниками.

Первым музыкальным руководителем фестиваля был дирижер, композитор, генерал-лейтенант Валерий Халилов, трагически погибший в авиакатастрофе в небе над Сочи 25 декабря 2016 года. Вместе с 64 участниками возглавляемого им ансамбля имени Александрова Халилов летел в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

Всего в результате трагедии погибли 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.