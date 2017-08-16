В Евпатории пройдет первый фестиваль детского кино "Солнечный остров"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Первый открытый фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" пройдет со 2 по 7 сентября 2017 года. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Симферополе президент фестиваля народный артист России Дмитрий Харатьян.

"Крым всегда ассоциировался с солнцем и таким уголком, где всегда процветает детство. Своим фестивалем мы хотим помочь привить детям чувство прекрасного. Выбор места проведения также неслучайно. Евпатория с советских времен славилась как детская здравница, где отдыхали и продолжают отдыхать дети со всей России", - сообщил он.

По словам Харатьяна, в конкурсной программе пять художественных и пять анимационных лент снятых за последние полтора года. "Конкурсная программа нашего фестиваля подтверждает, что детское кино в России снимают. Часть картин, кстати, была снята в Крыму", - отметил он.

Среди фильмов: "Жили-были мы" режиссера Анны Чернаковой, "Опасные каникулы", Ольги Беляевой, полнометражное анимационное кино представят "Крякнутые каникулы" Виктора Лакисова, "Сказ о Петре и Февронии" Юрия Рязанова и Юрия Кулаков и другие. В рамках фестиваля будет работать кинотеатр по открытым небом, где каждый вечер в течение 5 дней будут показывать детское и семейное кино, снятое на Ялтинской киностудии, которой в 2017 году исполняется 100 лет.

Оценивать конкурсные картины будет детское жюри. Это десять школьников, жителей Евпатории в возрасте от 9 до 14 лет. Все они занимаются в творческих кружках и студиях.

Почетными гостями фестиваля будут народный артист России Михаил Боярский, кинорежиссер Наталья Бондарчук, композиторы Максим Дунаевский и Григорий Гладков, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, актеры Александр Адабашьян, Иван Охлобыстин, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков. Фестиваль будет проходить при поддержке правительства Республики Крым.