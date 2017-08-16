Под Тулой в сентябре пройдет арт-фестиваль

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ТАСС, 16 августа. Арт-фестиваль "Передвижение" впервые состоится в самом маленьком городе России - Чекалине, который расположен в Тульской области. Запланированы конкурсы песен, квесты, а также презентация туристического потенциала, сообщили в среду в правительстве региона.
"Шестой межрегиональный арт-фестиваль "Передвижение" пройдет 2-3 сентября в самом маленьком российском городе Чекалине Суворовского района Тульской области. В программе - кулинарные и гастрономические мастер-классы, велопробег, автопробег, сплав по Оке, мастер-класс и пленэр художников, мастер-класс фотографов, квест "Тайны Лихвина" [историческое название города Чекалин], конкурс бардовской песни, турнир поэтов и многое другое", - сказали в пресс-службе.
До этого фестиваль проходил в Ярославской области. Как добавили организаторы фестиваля, в рамках деловой программы пройдет круглый стол Минкультуры Тульской области и презентация НКО "Фонд развития малых исторических городов", а также презентация туристического потенциала Чекалина.
Чекалин - самый маленький город России, он находится на западе Тульской области, в Суворовском районе на берегу реки Оки. Население - менее 1 тыс. человек, известен с 1565 года, был причислен Иваном Грозным к опричным городам.