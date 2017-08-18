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Путин назвал фестиваль короткометражного кино "Короче" перспективным творческим проектом

Культура
18 августа, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Пятый фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит с 18 по 20 августа в Калининграде

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям пятого фестиваля короткометражного кино "Короче". Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Несмотря на молодость, фестиваль уже завоевал международное признание как перспективный творческий проект, нацеленный на создание качественного кино и популяризацию лучших российских короткометражных фильмов", - говорится в сообщении. Путин отметил, что главной миссией фестиваля является поиск талантов и оказание им поддержки, а также содействие развитию региональных киностудий. "Уверен, что нынешний творческий форум пройдет с успехом, откроет новые имена, даст шанс начинающим кинематографистам ярко заявить о себе, продемонстрировать прославленным мастерам свои работы, набраться у них опыта", - заключил глава государства.

Пятый фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит с 18 по 20 августа в Калининграде. Всего на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. заявок из 52 регионов России и 37 стран. Возглавляет жюри продюсер, основатель студии "Профит", Игорь Толстунов. В жюри этого года также вошли: режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец, спортсменка Елена Исинбаева. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры России и правительства Калининградской области. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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