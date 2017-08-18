Гоша Куценко 15 сентября начнет сниматься на Балканах в новом фильме

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КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Актер Гоша Куценко в середине сентября начнет сниматься в новом фильме "Балканский рубеж" о войне в Косове. Об этом артист, приехавший в Калининград на Пятый фестиваль короткометражного кино "Короче" с картиной "Время жить, время умирать, рассказал ТАСС.
"Мы сейчас приступаем к съемкам в подготовительном периоде. С 15 сентября снимаем на Балканах, а потом в России, все по плану. Финансирование мы получили, все идет полным ходом. Это красивая крупнобюджетная героическая драма", - отметил Куценко.
Он напомнил, что в прокат фильм выйдет в 2018 году. Куценко исполнит в картине одну из ролей и спродюсирует ленту. Режиссер фильма о событиях 1999 года - Андрей Волгин. Главные герои картины - 200 десантников, которые совершили марш-бросок из Боснии в Косово.
Предполагается, что съемки фильма пройдут также в Крыму, на Северном Кавказе и в Сербии. Бюджет фильма - 230 млн рублей.