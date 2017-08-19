Московские театры готовят премьеры к 80-летию со дня рождения Александра Вампилова

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московские театры готовят премьеры, посвященные дню рождения прозаика и драматурга Александра Вампилова, которому 19 августа могло бы исполниться 80 лет. Вампилов трагически погиб в 1972 году, за два дня до своего 35-летия: утонул в озере Байкал.

"Старший сын" на "Таганке"

Московский театр на Таганке готовится представить зрителям спектакль Вампилова "Старший сын" в постановке Дениса Бокурадзе. Премьера состоится 7 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

В прочтении Дениса Бокурадзе на первый план выдвигаются проблемы взаимоотношений между людьми, шаткость, уязвимость каждого человека и отпечаток на жизненном пути от случайностей и, казалось бы, пустяков. Бокурадзе твердо решил влезть в сознание зрителя и доказать важность именно эмоциональной связи между людьми.

"Денис Бокурадзе показал филигранную работу режиссера высочайшего класса, он потрясающе репетирует с актерами", - отметила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

"В "Старшем сыне" очень точные и такие нужные сегодня для нашей жизни мысли", - считает режиссер Бокурадзе. По его словам, в театре всегда ценится связь поколений, преемственность, традиции. "В центре пьесы - отец Сарафанов - человек добрейшей души, незатейливый, наивный, бесхитростный, словно бы из какого-то другого мира. Начав выстраивать с ним диалог, мы начинаем выстраивать мостик от одного поколения к другому, мы становимся ближе друг к другу, мы становимся друг другу нужны", - убежден режиссер.

Роль отца-Сарафанова исполнит актер МХТ имени Чехова, народный артист России Николай Чиндяйкин, которого специально для этой роли пригласила Ирина Апексимова. Чиндяйкин лично знал Александра Вампилова. "Для меня участие в этом спектакле - подарок жизни", - признался артист.

В других ролях заняты актеры Театра на Таганке Сергей Ушаков, Василий Уриевский, Филипп Котов, Александра Басова, Александр Метелкин, Марфа Кольцова, Сергей Цимбаленко, Сергей Трифонов.

Любимый драматург Олега Табакова

Художественный руководитель двух театров - Театра под руководством Олега Табакова и Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков называет Вампилова своим любимым драматургом. Недаром же во дворе "Табакерки" установлен памятник иркутскому драматургу. И сделано это по инициативе Табакова, который неоднократно высказывался о том, что хотел бы видеть в репертуаре своего театра (или театров) все пьесы Вампилова.

Впрочем, в "Табакерке" за всю историю ее существования шли разные пьесы Вампилова. Так, в 2008 году Константин Богомолов поставил в этом театре пьесу "Старший сын". В 2012 году вышли "Провинциальные анекдоты" в режиссуре Александра Марина. 26 августа Театр Олега Табакова откроет свой 32-й по счету сезон. Однако в его репертуаре на сегодняшний день, увы, нет ни одной вампиловской пьесы, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Что касается МХТ имени Чехова, то на прославленной сцене в 1978 году состоялась премьера "Утиной охоты" в постановке Олега Ефремова, который сам же исполнил и главную роль - сыграл Зилова. Уже в 21 веке, а конкретно в 2002 году, состоялась новая премьера "Утиной охоты" в постановке Александра Марина, где в главной роли предстал Константин Хабенский. В 2012 году на афише МХТ появился спектакль "Прошлым летом в Чулимске" в постановке Сергея Пускепалиса.

Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ, этот спектакль уже не будет идти в предстоящем, 120-м сезоне, который откроется в Московском Художественном театре 31 августа. При этом собеседница агентства заверила, что новые вампиловские спектакли впереди.

Гвоздь сезона

А вот Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста России Александра Калягина, который 24 августа откроет юбилейный, 25-й сезон, намерен активно показывать "Утиную охоту". Этот спектакль в 2015 году поставил Владимир Панков, основатель театрального направления "саундрама".

"Мне интересно было поставить "Утиную охоту" в мистическом ракурсе. К счастью, мое желание совпало с желанием руководства "Et Cetera", - рассказал Панков. По его мнению, речь в пьесе Вампилова идет о "целом брошенном поколении", о людях, которые не смогли найти свое место в жизни. Именно поэтому, убежден режиссер, "Утиная охота" не утратила своей актуальности и сегодня. В спектакле занята почти вся труппа "Et Cetera", а также актеры "Саундрамы".

Эта работа была оценена не только простыми зрителями, но и профессионалами. "Утиная охота" театра "Et Cetera" была признана "Главным гвоздем" театрального сезона 2015-2016 годов в Москве. Таково было решение жюри московской премии Союза театральных деятелей России (СТД), которой ежегодно отмечаются лучшие столичные спектакли.

Молодой Зилов

Московский театр имени Ермоловой откроет новый 92-й сезон 21 сентября премьерой спектакля "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова в постановке режиссера Евгения Марчелли. Главную роль Зилова исполнит Иван Янковский. Он - продолжатель актерской династии, его отец - Филипп Янковский, а дед - знаменитый артист Олег Янковский.

Как сообщается на сайте театра, спектакль Евгения Марчелли разрушает привычные стереотипы постановки этой пьесы. Его Зилов в исполнении Ивана Янковского - не разочарованный в себе и в жизни персонаж, а молодой человек, полный любви, нежности и жизненной силы. Для режиссера отправным моментом оказался предложенный автором возраст героя - "Зилову около тридцати лет". Исполнителю этой роли Ивану Янковскому - 26 лет.

"Меня в этой пьесе привлекает именно эта "загадка Зилова", - поделился Марчелли. - Что он такое и что с ним происходит? Эти вопросы бесконечно изводят и мучают при попытке разобраться в пьесе и в герое. Скажу только, что мне Зилов симпатичен, несмотря на его явную "отрицательность". В спектакле заняты также Кристина Асмус, Дарья Мельникова, Даниил Могутов и другие.

Творческое наследие иркутского самородка

Творческое наследие иркутского самородка (Вампилов родился 19 августа 1937 года в райцентре Кутулик Иркутской области - прим. ТАСС) весьма обширно. На его счету многочисленные рассказы, фельетоны, очерки. Он также является автором пьес "Двадцать минут с ангелом", "Прощание в июне", "Случай с метранпажем", "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске" и других. У всех, кто их читал, они вызывали горячие отклики, однако при жизни драматурга ни один театр в Москве ставить их не брался.

Как писали критики, Вампилов "первый, кто ярко нарисовал героя социалистического общества времен застоя - разочаровавшегося во всем, завравшего в первую очередь самому себе человека. Своим творчеством он во времена тихие, застойные призывал современников не допустить в жизнь равнодушие, отсутствие нравственных основ".

После гибели Вампилова стали выходить в свет его книги, театры обратились к его пьесам (к примеру, "Старший сын" шел сразу в 44 театрах страны), на студиях режиссеры приступили к съемкам фильмов по его произведениям. И так продолжается по сей день.

"Я старым не буду", - утверждал в одном из своих черновиков Вампилов. Эту фразу считают пророческой. Ее автор, действительно, не успел постареть. Но и его произведениям, как выясняется, старость тоже не грозит.