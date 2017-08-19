Московские театры готовят премьеры к 80-летию со дня рождения Александра Вампилова

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МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московские театры готовят премьеры, посвященные дню рождения прозаика и драматурга Александра Вампилова, которому 19 августа могло бы исполниться 80 лет. Вампилов трагически погиб в 1972 году, за два дня до своего 35-летия: утонул в озере Байкал.
Московский театр на Таганке готовится представить зрителям спектакль Вампилова "Старший сын" в постановке Дениса Бокурадзе. Премьера состоится 7 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
В прочтении Дениса Бокурадзе на первый план выдвигаются проблемы взаимоотношений между людьми, шаткость, уязвимость каждого человека и отпечаток на жизненном пути от случайностей и, казалось бы, пустяков. Бокурадзе твердо решил влезть в сознание зрителя и доказать важность именно эмоциональной связи между людьми.
"Денис Бокурадзе показал филигранную работу режиссера высочайшего класса, он потрясающе репетирует с актерами", - отметила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.
"В "Старшем сыне" очень точные и такие нужные сегодня для нашей жизни мысли", - считает режиссер Бокурадзе. По его словам, в театре всегда ценится связь поколений, преемственность, традиции. "В центре пьесы - отец Сарафанов - человек добрейшей души, незатейливый, наивный, бесхитростный, словно бы из какого-то другого мира. Начав выстраивать с ним диалог, мы начинаем выстраивать мостик от одного поколения к другому, мы становимся ближе друг к другу, мы становимся друг другу нужны", - убежден режиссер.
Роль отца-Сарафанова исполнит актер МХТ имени Чехова, народный артист России Николай Чиндяйкин, которого специально для этой роли пригласила Ирина Апексимова. Чиндяйкин лично знал Александра Вампилова. "Для меня участие в этом спектакле - подарок жизни", - признался артист.
В других ролях заняты актеры Театра на Таганке Сергей Ушаков, Василий Уриевский, Филипп Котов, Александра Басова, Александр Метелкин, Марфа Кольцова, Сергей Цимбаленко, Сергей Трифонов.
Художественный руководитель двух театров - Театра под руководством Олега Табакова и Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков называет Вампилова своим любимым драматургом. Недаром же во дворе "Табакерки" установлен памятник иркутскому драматургу. И сделано это по инициативе Табакова, который неоднократно высказывался о том, что хотел бы видеть в репертуаре своего театра (или театров) все пьесы Вампилова.
Впрочем, в "Табакерке" за всю историю ее существования шли разные пьесы Вампилова. Так, в 2008 году Константин Богомолов поставил в этом театре пьесу "Старший сын". В 2012 году вышли "Провинциальные анекдоты" в режиссуре Александра Марина. 26 августа Театр Олега Табакова откроет свой 32-й по счету сезон. Однако в его репертуаре на сегодняшний день, увы, нет ни одной вампиловской пьесы, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Что касается МХТ имени Чехова, то на прославленной сцене в 1978 году состоялась премьера "Утиной охоты" в постановке Олега Ефремова, который сам же исполнил и главную роль - сыграл Зилова. Уже в 21 веке, а конкретно в 2002 году, состоялась новая премьера "Утиной охоты" в постановке Александра Марина, где в главной роли предстал Константин Хабенский. В 2012 году на афише МХТ появился спектакль "Прошлым летом в Чулимске" в постановке Сергея Пускепалиса.
Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ, этот спектакль уже не будет идти в предстоящем, 120-м сезоне, который откроется в Московском Художественном театре 31 августа. При этом собеседница агентства заверила, что новые вампиловские спектакли впереди.
А вот Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста России Александра Калягина, который 24 августа откроет юбилейный, 25-й сезон, намерен активно показывать "Утиную охоту". Этот спектакль в 2015 году поставил Владимир Панков, основатель театрального направления "саундрама".
"Мне интересно было поставить "Утиную охоту" в мистическом ракурсе. К счастью, мое желание совпало с желанием руководства "Et Cetera", - рассказал Панков. По его мнению, речь в пьесе Вампилова идет о "целом брошенном поколении", о людях, которые не смогли найти свое место в жизни. Именно поэтому, убежден режиссер, "Утиная охота" не утратила своей актуальности и сегодня. В спектакле занята почти вся труппа "Et Cetera", а также актеры "Саундрамы".
Эта работа была оценена не только простыми зрителями, но и профессионалами. "Утиная охота" театра "Et Cetera" была признана "Главным гвоздем" театрального сезона 2015-2016 годов в Москве. Таково было решение жюри московской премии Союза театральных деятелей России (СТД), которой ежегодно отмечаются лучшие столичные спектакли.
Московский театр имени Ермоловой откроет новый 92-й сезон 21 сентября премьерой спектакля "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова в постановке режиссера Евгения Марчелли. Главную роль Зилова исполнит Иван Янковский. Он - продолжатель актерской династии, его отец - Филипп Янковский, а дед - знаменитый артист Олег Янковский.
Как сообщается на сайте театра, спектакль Евгения Марчелли разрушает привычные стереотипы постановки этой пьесы. Его Зилов в исполнении Ивана Янковского - не разочарованный в себе и в жизни персонаж, а молодой человек, полный любви, нежности и жизненной силы. Для режиссера отправным моментом оказался предложенный автором возраст героя - "Зилову около тридцати лет". Исполнителю этой роли Ивану Янковскому - 26 лет.
"Меня в этой пьесе привлекает именно эта "загадка Зилова", - поделился Марчелли. - Что он такое и что с ним происходит? Эти вопросы бесконечно изводят и мучают при попытке разобраться в пьесе и в герое. Скажу только, что мне Зилов симпатичен, несмотря на его явную "отрицательность". В спектакле заняты также Кристина Асмус, Дарья Мельникова, Даниил Могутов и другие.
Творческое наследие иркутского самородка (Вампилов родился 19 августа 1937 года в райцентре Кутулик Иркутской области - прим. ТАСС) весьма обширно. На его счету многочисленные рассказы, фельетоны, очерки. Он также является автором пьес "Двадцать минут с ангелом", "Прощание в июне", "Случай с метранпажем", "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске" и других. У всех, кто их читал, они вызывали горячие отклики, однако при жизни драматурга ни один театр в Москве ставить их не брался.
Как писали критики, Вампилов "первый, кто ярко нарисовал героя социалистического общества времен застоя - разочаровавшегося во всем, завравшего в первую очередь самому себе человека. Своим творчеством он во времена тихие, застойные призывал современников не допустить в жизнь равнодушие, отсутствие нравственных основ".
После гибели Вампилова стали выходить в свет его книги, театры обратились к его пьесам (к примеру, "Старший сын" шел сразу в 44 театрах страны), на студиях режиссеры приступили к съемкам фильмов по его произведениям. И так продолжается по сей день.
"Я старым не буду", - утверждал в одном из своих черновиков Вампилов. Эту фразу считают пророческой. Ее автор, действительно, не успел постареть. Но и его произведениям, как выясняется, старость тоже не грозит.