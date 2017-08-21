Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Scorpions приедет в Россию осенью

Культура
21 августа, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Российские концерты станут частью мирового тура Crazy World, посвященного одноименной пластинке, вышедшей в 1990 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Balazs Mohai/MTI via AP

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Немецкая рок-группа Scorpions приедет в российское турне в октябре и ноябре 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов гастролей.

"Отпраздновав 50-летний юбилей продолжительным туром, The Scorpions не собираются останавливаться, а, значит, российские фанаты снова смогут услышать живьем Wind Of Change, Rock You Like a Hurricane и другие нетленные хиты ганноверского коллектива", - отметили организаторы.

Музыканты дадут семь концертов. Тур начнется 28 октября в Сочи, затем рокеры выступят 30 октября в Краснодаре, 5 ноября в Нижнем Новгороде, 7 ноября в Уфе и 9 ноября в Екатеринбурге. Московские поклонники смогут подпеть Scorpions 1 ноября, петербургские - 5 ноября.

Российские концерты станут частью мирового тура Crazy World, посвященного одноименной пластинке, вышедшей в 1990 году. Альбом носит мультиплатиновый статус, его продажи превысили 5 млн экземпляров. В трек-лист вошла легендарная композиция Wind Of Change, написанная под впечатлением от концертов группы в Москве и Ленинграде в 1988 и 1989 годах.

"Когда мы выпустили альбом Crazy World в самом конце холодной войны и отправились в тур, мир был действительно сумасшедшим - но в воздухе чувствовалась надежда на более спокойное будущее. Теперь, 26 лет спустя, мир становится более сумасшедшим с каждым днем. После стольких лет, мне кажется, что Crazy World - это хороший лозунг для нашего нового мирового турне", - цитирует пресс-служба вокалиста Scorpions Клауса Майне.

Группа Scorpions была основана в 1965 году в Ганновере Клаусом Майне, Рудольфом Шенкером и Матиасом Ябсом. В ее репертуаре - англоязычные лирические баллады и хард-рок. Музыканты отыграли более 5 тысяч концертов в 80 странах мира и выпустили 18 студийных альбомов тиражом более 100 млн экземпляров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян
2
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
3
Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
6
МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз
7
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
Темы дня
Новости партнеров
Реклама