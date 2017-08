Scorpions приедет в Россию осенью

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Немецкая рок-группа Scorpions приедет в российское турне в октябре и ноябре 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов гастролей.

"Отпраздновав 50-летний юбилей продолжительным туром, The Scorpions не собираются останавливаться, а, значит, российские фанаты снова смогут услышать живьем Wind Of Change, Rock You Like a Hurricane и другие нетленные хиты ганноверского коллектива", - отметили организаторы.

Музыканты дадут семь концертов. Тур начнется 28 октября в Сочи, затем рокеры выступят 30 октября в Краснодаре, 5 ноября в Нижнем Новгороде, 7 ноября в Уфе и 9 ноября в Екатеринбурге. Московские поклонники смогут подпеть Scorpions 1 ноября, петербургские - 5 ноября.

Российские концерты станут частью мирового тура Crazy World, посвященного одноименной пластинке, вышедшей в 1990 году. Альбом носит мультиплатиновый статус, его продажи превысили 5 млн экземпляров. В трек-лист вошла легендарная композиция Wind Of Change, написанная под впечатлением от концертов группы в Москве и Ленинграде в 1988 и 1989 годах.

"Когда мы выпустили альбом Crazy World в самом конце холодной войны и отправились в тур, мир был действительно сумасшедшим - но в воздухе чувствовалась надежда на более спокойное будущее. Теперь, 26 лет спустя, мир становится более сумасшедшим с каждым днем. После стольких лет, мне кажется, что Crazy World - это хороший лозунг для нашего нового мирового турне", - цитирует пресс-служба вокалиста Scorpions Клауса Майне.

Группа Scorpions была основана в 1965 году в Ганновере Клаусом Майне, Рудольфом Шенкером и Матиасом Ябсом. В ее репертуаре - англоязычные лирические баллады и хард-рок. Музыканты отыграли более 5 тысяч концертов в 80 странах мира и выпустили 18 студийных альбомов тиражом более 100 млн экземпляров.