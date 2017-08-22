Дмитрий Медведев поздравил актрису Ирину Скобцеву с днем рождения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву с днем рождения, отметив ее уникальное дарование и умение перевоплощаться в героинь разных эпох.

Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте правительства.

"Вас, одну из самых ярких, обаятельных, утонченных и элегантных актрис отечественного кинематографа, любят миллионы людей. Вы обладаете уникальным дарованием, умеете передавать тончайшие оттенки чувств, искусно перевоплощаться в героинь разных эпох, создавать исключительно выразительные и запоминающиеся образы. Блистательно сыграть и роковых красавиц, и простых русских женщин", - говорится, в частности, в телеграмме.

Глава правительства также отметил, что работы Скобцевой по праву являются шедеврами кинематографического искусства и восхищают зрителей во всем мире.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле, в школьные годы посещала занятия в драматическом кружке. В 1955 году она окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Александра Карева. С 1956 года Скобцева является актрисой московского Государственного театра киноактера.

Дебютом Скобцевой в кино стала роль Дездемоны в фильме Сергея Юткевича "Отелло" по одноименной трагедии Уильяма Шекспира (1955). К наиболее известным киноработам актрисы относятся Кира в комедии Александра Столбова "Обыкновенный человек" по пьесе Леонида Леонова (1956), Марьяна в мелодраме Георгия Данелия и Игоря Таланкина "Сережа" по повести Веры Пановой (1960), Элен Безухова в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" по роману Льва Толстого (1965-1967), Лидия Сергеевна в комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи" (1968) и др.